Consegnati i lavori per la rotatoria in via Selva: 9 mesi di durata

Si compie oggi un momento che è stato lungamente atteso. Più volte annunciato e tante volte rinviato per ritardi. Si tratta della consegna dei lavori per l'inizio del cantiere della rotatoria in via Selva, lungo la strada statale 96 in corrispondenza dell'incrocio.Oggi l'Anas ha consegnato i lavori. L'impresa esecutrice è la RTI Consorzio Stabile Building Scarl – Pragma Costruzioni Generali Srl. L'opera, ubicata in corrispondenza del km 79,750 della SS 96 e dell'intersezione con la SP11 "Via Selva" ha un costo complessivo di 2,7 milioni di euro. La durata dei lavori è fissata in 270 giorni, comprensivi di 20 giorni per andamento stagionale sfavorevole. La durata decorre da oggi, quindi il termine per la consegna dell'opera completa è l'inizio di marzo. Incrociando le dita, affinché tutto proceda senza intoppi.Si tratta di uno stralcio del progetto complessivo, di circa sei milioni di euro, che prevede in tutto la realizzazione di tre rotatorie, in corrispondenza di altrettanti semafori. Le altre due sono progettate in via Graviscella e via Ferri Rocco. Ma per ora parte il conto alla rovescia per la rotatoria in via Selva. Nove mesi. Si spera che tutto proceda per il meglio per assicurare una viabilità più sicura e funzionale.Per il momento non ci sono variazioni alla viabilità ordinaria. Il cantiere procederà senza chiusure di tratti stradali. Se necessario, saranno emanate apposite ordinanze.