Verde e rigenerazione urbana: dialogo a più voci

"Altamura Ripensa, Rigenera, Riqualifica": è il titolo del convegno organizzato dal Partito Democratico di Altamura, in programma venerdì 4 aprile alle ore 17:00 nella Sala Consiliare del Comune di Altamura. Un'occasione di confronto sulla rigenerazione urbana attraverso il verde, con particolare attenzione a strategie di forestazione urbana, recupero di aree abbandonate e alla mobilità sostenibile."Sarà un momento di dialogo aperto e costruttivo - dichiara il Pd - in cui tecnici, architetti, ingegneri, professionisti del settore e cittadini potranno confrontarsi e proporre idee concrete per il futuro della nostra città. Interverranno esperti in urbanistica, tutela del paesaggio e sviluppo economico, per approfondire le opportunità e le sfide di una città più verde e vivibile. Al centro del dibattito, la nostra ambiziosa sfida: piantare 70.000 alberi, uno per ogni abitante, attraverso una pianificazione pluriennale che trasformi Altamura in un modello di sostenibilità e innovazione urbana. Invitiamo tutta la comunità a partecipare attivamente a questo importante momento di condivisione e progettazione. Insieme possiamo ripensare, rigenerare e riqualificare Altamura per le generazioni future".Il programma in locandina.