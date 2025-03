Un albero per ogni cittadino: proposta del PD

Un albero per ogni cittadino. Settantamila piante e alberi in città e nel vasto territorio altamurano. Questa è la proposta del Partito democratico.I dati attuali sono impietosi. "Altamura ha una delle percentuali più basse di verde pubblico rispetto alla superficie comunale - sostiene il Pd- con un valore dello 0,1%, tra i più bassi d'Italia.Disponibilità di verde pro capite: Ogni abitante di Altamura dispone in media di 4,4 m² di verde pubblico, un valore inferiore alla media nazionale. (Fonti: Qualità dell'Ambiente Urbano – REPORT | ISPRA/SNPA 9/2019)Per questo motivo - dice il partito - prendendo spunto da un progetto pluriennale del Comune di Milano (http://www.forestami.org), che entro il 2030 pianterà 3 milioni di alberi con la partecipazione di cittadini, associazioni ed enti, proponiamo l'obiettivo di mettere a dimora 70.000 alberi, uno per ogni cittadino, ad Altamura e nel suo vasto territorio, il più grande della provincia di Bari".Tema che sarà affrontato il 4 aprile presso la Sala Consiliare nel convegno "Altamura: ripensa, rigenera, riqualifica" con cui si vuole stimolare un dibattito aperto e propositivo per raccogliere idee e proposte concrete per il futuro della città.