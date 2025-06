Alberi e verde urbano: un progetto per nuovi interventi in Parco San Giuliano

Via libera al programma "Rami"

La giunta comunale di Altamura ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica del programma R.A.M.I. "Rete di Agopuntura per la Microforestazione Integrata". Sono previsti interventi di riqualificazione di aree pubbliche attraverso l'implementazione di verde e arredo urbano, filari alberati, percorsi pedonali, nella zona di Parco San Giuliano, che è stata individuata per il progetto. Urbanisticamente, si tratta di una ricucitura verde dal cuore del quartiere, verso le Mura Megalitiche.L'intervento redatto rientra nella partecipazione all'Avviso pubblico PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 Priorità II "Economia verde" - Azione 2.13 "Interventi di infrastrutturazione verde del territorio" - sub-Azione 2.13.2 "Infrastrutturazione verde e Nature based solutions" in ambito urbano e periurbano.Nel Parco San Giuliano è stato già realizzato un programma con inserimento di una "infrastruttura verde" composta da una pista ciclabile, alberi e arbusti.