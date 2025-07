Un programma per una città più vivibile

Stasera, alle ore 19.00, in un incontro pubblico presso il Liber Hub in viale Martiri (angolo via Ottavio Serena), sarà presentato il Paesc, il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima del Comune di Altamura.Il documento è la conseguenza del "Patto dei sindaci per il clima e l'Europa" e del "Patto regionale per il clima", due documenti firmati nel 2023 dal sindaco Vitantonio Petronella con cui si dichiarano impegni e volontà sul tema del cambiamento climatico e della riduzione della "impronta di carbonio". Gli obiettivi da raggiungere sono stabiliti nei piani globali e ciascuna comunità, anche piccola, è chiamata a fare la sua parte."I fenomeni meteorologici estremi mettono a rischio gli edifici, le infrastrutture fisiche, ma soprattutto costituiscono un serio pericolo per la nostra salute e la nostra economia - dichiara l'assessore Annarita Marvulli con delega specifica su clima, transizione ecologica ed ambiente -. Occorre dunque approfondire gli studi su questi fenomeni nel nostro contesto urbano, analizzare gli impatti che provocano e che potrebbero provocare, per intraprendere azioni strutturali verso una società e un'economia senza carbonio e garantire la resilienza necessaria per affrontare gli effetti del cambiamento climatico". "Il Comune di Altamura - aggiunge il sindaco Petronella - attraverso la redazione del PAESC intende promuovere azioni che possano sensibilizzare la popolazione, accrescere la conoscenza, promuovere l'innovazione tecnologica, migliorare la salute pubblica e ampliare gli spazi verdi".L'iniziativa si inserisce nel programma amministrativo, già avviato, per la realizzazione di piste ciclabili, infrastrutture verdi, ecc.Foto di Francesco Marcello Sette