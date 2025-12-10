Villa comunale
Villa comunale
La città

Inaugurazione e riapertura della Villa comunale

Fissata al 13 dicembre

Altamura - mercoledì 10 dicembre 2025 19.40
Sabato 13 dicembre 2025, alle ore 18.30, si terranno l'inaugurazione e la riapertura della Villa comunale ("Villa grande"), con ingresso in via dei Mille (di fronte al Teatro Mercadante). Il bene pubblico, con vincolo di natura storica e culturale, è stato oggetto di lavori di riqualificazione e ammodernamento con rifacimento delle pavimentazioni, delle aiuole, dei percorsi pedonali lungo tutto il perimetro (via dei Mille, via San Martino, via Q. Sella e via F. Mastrangelo) e con sistemazione del verde pubblico e degli elementi di arredo urbano. La progettazione e gli interventi sono stati eseguiti in modo coordinato tra Comune e Soprintendenza ABAP (archeologia, belle arti e paesaggio) di Bari.

Il momento inaugurale sarà accompagnato anche dall'accensione di un albero di Natale, così da creare un'atmosfera di festa. La cittadinanza è invitata a partecipare.
  • Inaugurazione
  • Alberi
  • Verde pubblico
  • Verde urbano
  • Villa comunale
Altri contenuti a tema
Alla scoperta delle querce della Foresta Mercadante Territorio Alla scoperta delle querce della Foresta Mercadante Per la giornata nazionale dell'albero
Un bando per rimboschimenti e recupero aree periferiche Territorio Un bando per rimboschimenti e recupero aree periferiche Iniziativa regionale rivolta agli enti locali
Albero e palo illuminazione caduti in piazza Stazione Cronaca Albero e palo illuminazione caduti in piazza Stazione Verifiche visive e strumentali sulle alberature
Un programma per una città più vivibile Un programma per una città più vivibile Oggi la presentazione del Paesc, piano d'azione per energia sostenibile e clima
Alberi e verde urbano: un progetto per nuovi interventi in Parco San Giuliano Palazzo di città Alberi e verde urbano: un progetto per nuovi interventi in Parco San Giuliano Via libera al programma "Rami"
Natura: ad Altamura 8 alberi monumentali Territorio Natura: ad Altamura 8 alberi monumentali Quinto Comune in Puglia per presenza di "patriarchi verdi"
Verde urbano: i progetti di Parco San Giuliano Palazzo di città Verde urbano: i progetti di Parco San Giuliano Oggi pomeriggio presentazione itinerante
Rigenerazione urbana con alberi e murales Rigenerazione urbana con alberi e murales Iniziativa di Rete 25 aprile sempre
Volley A2: ostica trasferta veneta per l'Altamura
10 dicembre 2025 Volley A2: ostica trasferta veneta per l'Altamura
Soccer Altamura travolgente: 7-0 al Montesilvano
10 dicembre 2025 Soccer Altamura travolgente: 7-0 al Montesilvano
Sciopero nazionale, domani raccolta dei rifiuti non è garantita
9 dicembre 2025 Sciopero nazionale, domani raccolta dei rifiuti non è garantita
Premio supereroe d’Italia 2025
9 dicembre 2025 Premio supereroe d’Italia 2025
Revisori dei conti e diritto allo studio, convocato il consiglio comunale
9 dicembre 2025 Revisori dei conti e diritto allo studio, convocato il consiglio comunale
Immacolata: il programma di "Un magico Natale "
8 dicembre 2025 Immacolata: il programma di "Un magico Natale"
Soccer Altamura: con determinazione torna a vincere
7 dicembre 2025 Soccer Altamura: con determinazione torna a vincere
Team Altamura ritrova il sorriso a Giugliano
6 dicembre 2025 Team Altamura ritrova il sorriso a Giugliano
Un magico Natale, stasera inizia il programma delle feste
6 dicembre 2025 Un magico Natale, stasera inizia il programma delle feste
Team Altamura, trasferta impegnativa a Giugliano
6 dicembre 2025 Team Altamura, trasferta impegnativa a Giugliano
Volley: impresa sfiorata contro la capolista, solo un punto
5 dicembre 2025 Volley: impresa sfiorata contro la capolista, solo un punto
La Parrulli Carrelli Elevatori si affaccia al mercato delle microcar
5 dicembre 2025 La Parrulli Carrelli Elevatori si affaccia al mercato delle microcar
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.