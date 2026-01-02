Atti vandalici nella villa comunale: ci sarà la denuncia

La villa comunale, detta anche villa grande, è tornata all'uso collettivo il 13 dicembre dopo i lunghi lavori di messa in sicurezza (per il muro perimetrale in via Sella che era a rischio di crollo) e di riqualificazione.Sono passate solo pochissime settimane e già i vandali hanno lasciato il segno. Sono stati danneggiati dei cestini per gettare carte, mozziconi di sigarette e altri rifiuti di piccola taglia. Uno è stato distrutto dall'esplosione di un petardo. L'altro è stato divelto.Il sindaco Vitantonio Petronella ha annunciato una denuncia. Sui social ha scritto: "Vandali! Denuncerò i responsabili di questi danneggiamenti nella villa comunale. Sono già in corso gli accertamenti.A tal fine, comunico che alcune denunce su episodi passati sono andate a buon fine. Anche questa andrà come le altre".Si ricorda che il danneggiamento è un reato penale. Inoltre, in base alle norme, in caso di identificazione i responsabili saranno chiamati anche a rifondere i danni che l'ente dovrà accollarsi per sostituire i cestini.