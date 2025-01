Villa comunale: “fine lavori ad aprile”

Comunicato del Comune di AltamuraUn'opera significativa per la Città, che s'inserisce in una riqualificazione complessiva del "corridoio verde" urbano, programmata e condivisa con la Soprintendenza di Bari in quanto immobile monumentale avente più di 70 anni, composto non solo dalle strutture, quali vialetti e muri di recinzione ma, soprattutto, dalla componente vegetale che risulta predominante nei giardini storici, e che per Altamura rappresenta un importante sito per la salvaguardia di specie protette, in particolare il Falco Grillaio. Si comunica la situazione aggiornata.I lavori della "Villa grande" sono stati suddivisi in due parti (stralci), tra loro funzionalmente collegati. L'Amministrazione in carica, insieme agli uffici del 6° settore (lavori pubblici), ha superato alcune criticità e inserito delle migliorie progettuali.Primo stralcio – Il cantiere è iniziato nel marzo 2022 e si è concluso nel novembre 2024. L'intervento ha riguardato la parte della villa comunale compresa fra via Quintino Sella, via Mastrangelo e via San Martino con la demolizione e ricostruzione del muro di contenimento, la realizzazione di nuovi impianti e accessi e la valorizzazione dell'antico percorso storico dietro la Chiesa della Consolazione.Secondo stralcio – A seguito dello slittamento dei tempi del primo stralcio, è stato ri-determinato il cronoprogramma. L'Amministrazione comunale ha rilevato l'opportunità di ampliare e completare la riqualificazione dell'intero isolato, previa autorizzazione della Soprintendenza, mediante il rifacimento del marciapiede prospiciente la chiesa di Santa Maria della Consolazione, compresa l'area dove è collocata la statua di Padre Pio, e la dotazione di corpi illuminanti e rampe per disabili esterne alla villa, al fine di rendere uniforme la pavimentazione. Inoltre sono previste attività di reintegro di alberi (in base alle opportune condizioni climatiche per la messa a dimora). La conclusione dei lavori è prevista entro la fine di aprile.Piazza Zanardelli - Intervento PNRR - Entro febbraio è prevista la cantierizzazione dei lavori di riqualificazione della prima delle due villette comunali, nello specifico si tratta della villetta dove è ubicato il monumento dedicato ai caduti della I Guerra Mondiale. L'intervento completerà i lavori già eseguiti e terminati in data 31/07/2024 - effettuati con finanziamento 4.1 Gal – Terre di Murgia - che hanno portato all'eliminazione dell'asfalto e alla pavimentazione in basole del percorso antistante la chiesa di San Domenico e gli istituti scolastici.