Statale 96, nel pomeriggio chiusa la galleria a Gravina

al km 68,000 della SS 96 sulla SP 53 in direzione Matera se provenienti dalla Basilicata;

al km 84,000 della SS 96 in direzione Matera (SS 99) se provenienti da Bari;

ai km 78,440 – km 8,850 e km 79,750 della SS 96 in uscita dall'abitato di Altamura in direzione Matera (SS 99).

deviazione obbligatoria ai km 67,900 e 73,000 della SS 96 con percorso alternativo all'interno del centro abitato di Gravina in Puglia;

deviazione consigliata per le lunghe percorrenze come da percorso obbligatorio per i mezzi pesanti sopra descritto.

Oggi, sulla statale 96, nel pomeriggio verrà temporaneamente chiusa la galleria "Salsa", per consentire lo svolgimento delle ispezioni laser scanner, volte alla messa in esercizio definitiva del tratto. L'orario di intervento è previsto tra le ore 15,00 e le ore 19,00.La circolazione sarà deviata lungo la viabilità comunale e provinciale secondo le seguenti modalità:Per i mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate sono previste le seguenti deviazioni:Per le autovetture e i veicoli leggeri:Nel tempo sono stati davvero numerosi gli interventi alla galleria per la manutenzione straordinaria e per la sistemazione degli impianti, tanto da comportare ripetuti provvedimenti relativi alla circolazione stradale (traffico alternato da semaforo mobile, chiusure, restringimenti, ecc.).