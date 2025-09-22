Infrastrutture: consegnati i lavori nella zona industriale

Nell'area sud della zona industriale-artigianale, in via Gravina. Acquedotto Pugliese, con una spesa complessiva di 3.950.000 euro di quadro economico, realizzerà il completamento di opere idriche e fognarie. I lavori sono stati consegnati da Aqp alla ditta esecutrice. L'intervento, atteso da molto tempo, è indispensabile per garantire una corretta gestione delle acque reflue e potabili e completa la parte di zona industriale priva di urbanizzazione primaria, tenuto conto che le opere infrastrutturali di marciapiedi, strade e pubblica illuminazione sono state realizzate circa 15 anni fa.Complessivamente, l'intervento consiste nella posa in opera di circa 3900 metri di condotte idriche e 2300 metri di condotte fognarie, 500 metri di condotte fognarie in pressione all'interno della zona industriale in direzione Via Graviscella e 90 metri di condotte fognarie in pressione per l'attraversamento sottostante la SS96. La nuova rete fognaria sarà convogliata verso l'impianto di sollevamento esistente localizzato in Traversa via delle Lenticchie. Qui verrà realizzata anche una rotatoria.In merito a questi lavori "l'Amministrazione comunale - si legge in un comunicato - conferma la sua volontà nel procedere spediti in queste opere per agevolare gli imprenditori che lavorano nella zona industriale affinché possano svolgere la loro attività nelle migliori condizioni igienico-sanitarie e logistiche".