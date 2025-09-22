Zona industriale
Zona industriale
La città

Infrastrutture: consegnati i lavori nella zona industriale

Aqp realizzerà un completamento idrico e fognario

Altamura - lunedì 22 settembre 2025 9.37
Nell'area sud della zona industriale-artigianale, in via Gravina. Acquedotto Pugliese, con una spesa complessiva di 3.950.000 euro di quadro economico, realizzerà il completamento di opere idriche e fognarie. I lavori sono stati consegnati da Aqp alla ditta esecutrice. L'intervento, atteso da molto tempo, è indispensabile per garantire una corretta gestione delle acque reflue e potabili e completa la parte di zona industriale priva di urbanizzazione primaria, tenuto conto che le opere infrastrutturali di marciapiedi, strade e pubblica illuminazione sono state realizzate circa 15 anni fa.

Complessivamente, l'intervento consiste nella posa in opera di circa 3900 metri di condotte idriche e 2300 metri di condotte fognarie, 500 metri di condotte fognarie in pressione all'interno della zona industriale in direzione Via Graviscella e 90 metri di condotte fognarie in pressione per l'attraversamento sottostante la SS96. La nuova rete fognaria sarà convogliata verso l'impianto di sollevamento esistente localizzato in Traversa via delle Lenticchie. Qui verrà realizzata anche una rotatoria.

In merito a questi lavori "l'Amministrazione comunale - si legge in un comunicato - conferma la sua volontà nel procedere spediti in queste opere per agevolare gli imprenditori che lavorano nella zona industriale affinché possano svolgere la loro attività nelle migliori condizioni igienico-sanitarie e logistiche".
  • Lavori
  • AQP
  • Zona industriale
Altri contenuti a tema
Presentati progetti per due nuovi elettrodotti ad Altamura Presentati progetti per due nuovi elettrodotti ad Altamura Terna investirà 53 milioni di euro. Inizia l'iter autorizzativo
Infrastrutture nella zona industriale, incontro con imprenditori Territorio Infrastrutture nella zona industriale, incontro con imprenditori Per la presentazione del progetto
Zona industriale: via libera a completamento infrastrutture Palazzo di città Zona industriale: via libera a completamento infrastrutture Per opere idriche e fognarie
Sviluppo del territorio, le opportunità per le imprese Economia Sviluppo del territorio, le opportunità per le imprese Un convegno sulla Zes (zona economica speciale) e sui Pia (agevolazioni)
Programmata un'interruzione idrica nella zona del centro Programmata un'interruzione idrica nella zona del centro Possibili disagi il 14 aprile
Area industriale, una parte ancora senza acqua e fogna Palazzo di città Area industriale, una parte ancora senza acqua e fogna In corso la conferenza di servizi per i pareri
Statale 96, nel pomeriggio chiusa la galleria a Gravina Trasporti Statale 96, nel pomeriggio chiusa la galleria a Gravina Informazioni di servizio pubblico
1 Villa comunale: “fine lavori ad aprile” Palazzo di città Villa comunale: “fine lavori ad aprile” Aggiornamenti dal Comune in un comunicato
Team Altamura, buona prova di forza contro il Trapani
21 settembre 2025 Team Altamura, buona prova di forza contro il Trapani
Cento anni: auguri alla signora Nunziatina
21 settembre 2025 Cento anni: auguri alla signora Nunziatina
Team Altamura, ostacolo Trapani al “D’angelo”
20 settembre 2025 Team Altamura, ostacolo Trapani al “D’angelo”
Soccer Altamura, domenica esordio storico in serie A femminile
20 settembre 2025 Soccer Altamura, domenica esordio storico in serie A femminile
Lavori idrici, ordinanza chiusura per un plesso scolastico
19 settembre 2025 Lavori idrici, ordinanza chiusura per un plesso scolastico
Truffe agli anziani, tenere alta la guardia
19 settembre 2025 Truffe agli anziani, tenere alta la guardia
Sciopero trasporti, lunedì possibili disagi
18 settembre 2025 Sciopero trasporti, lunedì possibili disagi
Rifiuti sulle strade provinciali, ora si fa sul serio
18 settembre 2025 Rifiuti sulle strade provinciali, ora si fa sul serio
Completati i lavori del palazzetto in via Manzoni e dello skate park
18 settembre 2025 Completati i lavori del palazzetto in via Manzoni e dello skate park
Strategia di sviluppo imprenditoriale: corsa agli incentivi economici
17 settembre 2025 Strategia di sviluppo imprenditoriale: corsa agli incentivi economici
Scontro frontale fra due auto sullo "stradone "
17 settembre 2025 Scontro frontale fra due auto sullo "stradone"
Facilitazione digitale: primo bilancio per la rete di sportelli
17 settembre 2025 Facilitazione digitale: primo bilancio per la rete di sportelli
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.