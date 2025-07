Infrastrutture nella zona industriale, incontro con imprenditori

Per la presentazione del progetto

Si terrà domani, mercoledì 30 luglio alle ore 9.30, presso via delle Lenticchie, Zona Artigianale di Altamura, un incontro di presentazione del progetto di realizzazione delle opere idriche e fognarie nella parte dell'area industriale della città dove i servizi sono ancora mancanti. Investimento pubblico di 4 milioni di euro.Un intervento atteso da anni che mira a risolvere criticità infrastrutturali fondamentali per lo sviluppo produttivo del territorio.All'incontro interverranno:• Francesco Paolicelli, Consigliere Regionale della Regione Puglia• Vitantonio Petronella, Sindaco di Altamura• Antonio Mattarelli, Presidente dell'Autorità Idrica Pugliese• Francesca Portincasa, Direttrice Generale di Acquedotto Pugliese• I rappresentanti dei comitati, associazioni imprenditoriali e delle aziende della zona industriale di Altamura.L'iniziativa rappresenta un momento di confronto importante tra istituzioni e mondo produttivo per affrontare insieme i temi legati alle infrastrutture, alla sostenibilità e allo sviluppo industriale del territorio.