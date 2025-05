Sviluppo del territorio, le opportunità per le imprese

"Sud - Zes" (zona economica speciale). "Sviluppo del Mezzogiorno tra Zes e Pia" (programma integrati di agevolazioni alle imprese). Sono i temi di un convegno in programma domani (giovedì 8 maggio), a partire dalle ore 16.00, nel cinema teatro Mangiatordi, con organizzazione a cura del Lions Club Murgia Parco nazionale, in collaborazione con il Comune, la Regione, Puglia sviluppo e e le associazioni di categoria.La città di Altamura rientra nella Zes con la zona artigianale-industriale in via Gravina.Il convegno ha come obiettivo l'approfondimento delle tematiche relative allo sviluppo del Mezzogiorno, con particolare focus sulle Zone Economiche Speciali (ZES) e il Programma di Investimenti per l'Attività (PIA). L'incontro si propone di esplorare le opportunità offerte da queste iniziative per il rilancio economico e la crescita sostenibile del Sud Italia, in particolare per la Puglia. Previsti numerosi interventi tra cui l'avv. Giuseppe Romano, coordinatore della Struttura di Missione ZES Sud, che illustrerà il ruolo delle Zone Economiche Speciali, le opportunità di sviluppo per le imprese e gli incentivi fiscali e infrastrutturali previsti.Il convegno si propone di sensibilizzare e informare le istituzioni e il pubblico sulle opportunità offerte dalle ZES e dal PIA per il rilancio del Mezzogiorno; promuovere il dialogo tra i diversi attori del territorio (istituzioni, professionisti, imprenditori) per favorire la collaborazione e la creazione di nuove opportunità di sviluppo economico e sociale; favorire la crescita e l'innovazione delle imprese locali, sostenendo la nascita di nuove realtà produttive e l'integrazione di tecnologie avanzate.