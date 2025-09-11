Convegno dei commercialisti e consulenti su crisi d’impresa

L'A.D.E.C.L. - Associazione dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro di Gravina in Puglia - in collaborazione con gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari e Matera e con il Patrocinio del Consiglio Nazionale, annuncia l'organizzazione di un convegno in programma il prossimo 12 settembre, dedicato a due tematiche di grande rilievo per la professione e per il sistema delle imprese.L'appuntamento si propone come un'importante occasione di aggiornamento e confronto tra esperti, professionisti e operatori del settore, con l'obiettivo di approfondire le novità normative in materia di Concordato Preventivo Biennale e le responsabilità degli organi di controllo nelle segnalazioni volte a favorire l'emersione tempestiva delle crisi aziendali.I lavori del convegno si focalizzeranno in particolare su:• le innovazioni introdotte dal D. Lgs. 81/2025 e i loro riflessi nella dichiarazione dei redditi;• le procedure stragiudiziali per la gestione della crisi d'impresa, con un'attenzione specifica al ruolo dei sindaci e dei revisori nelle segnalazioni all'organo amministrativo circa la sussistenza dei presupposti dello stato di crisi e dell'insolvenza.Il convegno rappresenterà un momento di approfondimento prezioso per affrontare con consapevolezza e competenza le nuove sfide poste dall'evoluzione normativa e dal contesto economico.I dettagli in locandina