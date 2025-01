Agevolazioni alle imprese: la situazione in Puglia

La Regione Puglia ha comunicato i dati sulle agevolazioni alle imprese.Per il PIA 2014-2020 sia ordinario che in materia di turismo le domande ricevute e in trattazione sono 209, di queste 51 hanno ottenuto la concessione definitiva, 16 sono state le revoche, mentre le pratiche in corso di liquidazione riguardano 141 imprese. La prospettazione complessiva assume un numero pari a 428 pratiche in totale, di cui 209 con la concessione provvisoria, 148 negative e di rinunce, 39 in attesa di concessione con il completamento dell'istruttoria, 32 ancora in istruttoria presso Puglia Sviluppo.Sulla programmazione 2021-2027, relativamente al PIA ordinario, le istanze sono 158, di cui 26 approvate, 4 fra rinunce e rigetti e le altre 128 in istruttoria. In riferimento a quest'ultima programmazione, si deve tener conto che la verifica preliminare per la valutazione di impatto ambientale comprende due valutazioni aggiuntive previste dal Regolamento europeo in relazione al cambiamento climatico, determinando una complessità maggiore. L'auspicio e la rassicurazione previsione è che nei prossimi mesi il tempo medio della durata dei procedimento dovrebbe accorciarsi.Dell'accordo sottoscritto per alcuni PIA 2021-2027 sono stati presentati già 15 progetti definitivi, di cui 1 già approvato per la concessione. Per i mini PIA le istanze presentate sono 322, di cui 17 approvate e 3 rigetti o rinunce e le altre in istruttoria con il passaggio dell'autorità ambientale. L'erogazione avverrà a chiusura del programma. Delle 322 istanze presentate, 80 riguardano il settore commercio e 45 la ristorazione. L'importo medio dei progetti presentati inizialmente era molto più elevato, che è andato però a ridursi progressivamente nel tempo.Per ciò che concerne il Titolo II lo stato di attuazione della programmazione 2014-2020, sono state ricevute 11089 del Capo terzo, di cui 6421 che sviluppano un miliardo 150 milioni e contributi per 310 milioni di euro, hanno ottenuto la concessione e sono state erogate. 1859 sono le pratiche che hanno la concessione provvisoria e le istruttorie chiuse per le quali bisogna attivare la concessione provvisoria da accordo di coesione sono 713, a cui si stanno per aggiungere 232 prossime alla chiusura dell'istruttoria, sono in corso di istruttoria 820 istanze, per arrivare alle 11089 vanno aggiunte 1044 dei rigetti o rinunce. Delle 1859 che hanno la concessione provvisoria, 1015 sono richieste di erogazione in istruttoria, 211 stanno per essere liquidate, su 15 si sta per avviare l'istruttoria, 618 non hanno ultimato l'investimento e quindi non hanno presentato la richiesta di erogazione. Entro aprile/maggio saranno istruite tutte.Del Capo sesto Titolo II, le richieste presentate sono pari 2243 per tutta la programmazione, di cui 1070 hanno avuto la concessione definitiva con 181 milioni di euro già erogati, 245 hanno la concessione provvisoria, 320 le istruttorie chiuse che attendono la provvista per la concessione, 165 sono quelle in istruttoria e dell'ultimo blocco ne fanno parte 157 che si conta di chiedere nei prossimi mesi, 286 per arrivare hanno avuto esito negativo per arrivare al totale di 2243. Delle 245, 81 in corso di istruttoria 29 stanno per essere assegnate e 135 sono aziende che hanno la concessione provvisoria ma che non hanno ancora presentato la richiesta di erogazione.L'aggiornamento sul punto è previsto in aprile.