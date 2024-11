Bandi e avvisi per le imprese: la guida con tutte le informazioni utili

Contratti di programma: Investimenti delle grandi imprese in progetti di ricerca e sviluppo progetti di innovazione, investimenti produttivi, progetti formativi, investimenti a favore della tutela ambientale;

PIA – Programmi Integrati di agevolazione: Attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica ed industriale, digitalizzazione e transizione energetica ed ambientale, sviluppo e qualificazione delle competenze;

Mini PIA: Pacchetti integrati di Agevolazione rivolti a micro e piccole imprese e a liberi professionisti;

PIA Turismo: Concessione di agevolazioni per l'ampliamento, l'ammodernamento e la ristrutturazione di immobili destinati o da destinarsi alle attività turistico alberghiere per lo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali e naturali del territorio;

Mini PIA Turismo: Investimenti finalizzati al recupero del patrimonio esistente (dagli edifici abbandonati o non ultimati alle masserie, palazzi storici, trulli, torri e fortificazioni) da trasformare in strutture turistico-alberghiere o extralberghiere con almeno 5 camere;

NIDI: Aiuto per l'avvio di una nuova microimpresa con un contributo a fondo perduto e un prestito rimborsabile a tasso zero sulle spese per investimenti e un ulteriore contributo a fondo perduto per le spese di gestione sostenute nei primi mesi di attività;

Tecno NIDI: Contributi a Imprese operative che avviano/sviluppano piani di investimento a contenuto tecnologico;

Reti: Finanziamenti per progetti di ricerca collaborativa tra Imprese e Organismi di ricerca, riconducibili alle linee di intervento Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale;

Trasformazioni: Progetti di investimento per lo sviluppo e il rafforzamento tecnologico delle MPMI in termini di transizione ecologica e trasformazione digitale, attraverso aiuti mirati finalizzati all'utilizzo ed alla diffusione di servizi digitali innovativi;

Efficientamento energetico edilizia sanitaria: Interventi di efficientamento energetico degli immobili di edilizia sanitaria pubblica per promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

Bandi della Regione Puglia Documento sintetico

Il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia ha emanato molteplici bandi volti a intercettare le esigenze del tessuto produttivo e della ricerca e a dare impulso al sistema economico e imprenditoriale. Sono aperti i bandi per:Tutti gli avvisi sono finanziati con risorse FESR 2021/27, prevedono una procedura valutativa non comparativa "a sportello" e sono aperti fino ad esaurimento delle risorse. La Regione Puglia ha preparato un documento sintetico in cui sono presenti i QR code per ricevere tutte le informazioni utili per partecipare.