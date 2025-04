Area industriale, una parte ancora senza acqua e fogna

Nei giorni scorsi si è tenuta una conferenza di servizi per l'infrastrutturazione idrica e fognaria dell'area industriale in via Gravina, zona sud (via della Paglia e altre vie), che attualmente non sono servite dalla rete perché mancano i collegamenti con il collettore fognario.Per il Comune hanno partecipato il responsabile del Servizio "Espropri" ing. Fiore e il Dirigente del VI Settore "Lavori Pubblici" ing. Biagio Maiullari. L'ente ha comunicato all'Autorità idrica pugliese (Aip) la disponibilità delle aree che rientrano nel patrimonio del Comune. Gli uffici, infatti, hanno completato tutte le procedure di competenza dell'ente, anche per l'acquisizione delle aree necessarie a collocare l'impianto di sollevamento, di tipo compatto, previsto nel progetto. Tramite i collettori già esistenti, dall'area industriale i reflui saranno convogliati all'impianto di depurazione in contrada Sgarrone.Ai fini della conclusione dell'iter, si attendono l'autorizzazione ambientale (Vinca) e il parere dell'Anas. L'Amministrazione comunale ha confermato "la volontà di procedere al completamento delle infrastrutturazioni, laddove ancora mancanti, affinché gli imprenditori possano svolgere le loro attività nelle migliori condizioni logistiche e igienico-sanitarie, con un conseguente contenimento dei costi. Tutto ciò nella piena sinergia istituzionale con i vari enti coinvolti nel procedimento".