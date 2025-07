Tributo di bonifica, non riesce il tentativo di sospendere pagamenti

Il consiglio regionale della Puglia ha nuovamente respinto la possibilità di sospendere il tributo 630 del consorzio di bonifica, tanto contestato dagli agricoltori che ritengono non dovuto il pagamento qualora i servizi di manutenzione del territorio non vengano resi. L'assise ha bocciato un emendamento per sospendere il tributo. Ancora una volta il tentativo te le forze politiche, di entrambi gli schieramenti, non è andato a buon fine.Da precisare che la Regione ha sempre sostenuto, in base alla legge, che il tributo sia dovuto.Ad ogni modo gli agricoltori contestano i piani di classifica, vale a dire le classificazioni e le delimitazioni geografiche in cui ricadono gli immobili su cui si paga il tributo.