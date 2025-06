Lavori nel centro storico, programmata un'interruzione idrica

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi funzionali all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto del Comune di Altamura "PNRR M5C2-I2.1". Gli interventi riguardano la manutenzione straordinaria della condotta di Corso Federico II di Svevia.Per consentire l'esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica ilalle utenze ricomprese nel perimetro individuato dalle vie: Corso Federico II di Svevia nel tratto compreso tra piazza Resistenza e piazza Duomo, Via Garibaldi, Via Maggio 1648, Via Conservatorio Carmine, Via Onorato Candiota, Via G. Falconi.La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 16:00.Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.