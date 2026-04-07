Centro storico di Altamura
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Il centro storico di Altamura in tv

Con la trasmissione "Il borgo dei borghi"

Altamura - martedì 7 aprile 2026 20.23
Oltre un milione di telespettatori in media ha assistito alla finale del programma "Il borgo dei borghi" che ha decretato vincitrice Cingoli nelle Marche. Su Rai3 il programma condotto da Camila Raznovich è stato visto da una media di 1.221.000 persone, pari al 7,7%, nella serata di Pasqua.

Oltre ai venti borghi finalisti (uno per ogni regione), i riflettori si sono accesi anche sul centro storico di Altamura. Certamente Altamura non è un borgo ma è stata scelta dalla produzione perché il centro storico ha tutte le caratteristiche tanto da far parte dell'associazione "Borghi autentici d'Italia". Non era in gara ma il servizio su Altamura era un collante tra le varie cartoline dei borghi in competizione per la vittoria nella 13esima edizione.

Nel corso della trasmissione, tra una presentazione e l'altra dei paesi finalisti, i conduttori del format televisivo del "Kilimangiaro" sono stati ripresi nel centro storico (arco basso, Cattedrale, ecc.) e hanno intervistato anche le nonne influencer del forno. Si sono soffermati sulla storia, sul pane, sulle tradizioni. Una bella vetrina televisiva. E ieri, per la Pasquetta, alcuni dei visitatori, mentre passeggiavano tra claustri, cercavano alcuni degli scorci visti il giorno prima.
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