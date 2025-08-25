Piazza Repubblica
Piazza Repubblica
La città

Centro storico, riprendono i lavori nel corso

Per la sistemazione e la ripavimentazione in pietra

Altamura - lunedì 25 agosto 2025 09.00 Comunicato Stampa
Proseguono i lavori dell'appalto per la sistemazione dei sottoservizi e per la ripavimentazione del corso Federico II di Svevia e delle piazze annesse. Si ricorda che gli stessi rientrano nel PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5, Componente 2, Intervento 2:1. In una parte del corso Federico II di Svevia (tra piazza Unità d'Italia e piazza Repubblica) e nelle piazze Repubblica e Municipio i lavori di ripavimentazione in pietra si sono conclusi. In piazza Duomo, dove i lavori proseguiranno, l'area attualmente è libera dalle delimitazioni del cantiere del PNRR.

Per procedere con la tabella di marcia, con ordinanza del comando di Polizia locale è stata disposta la chiusura al traffico dei veicoli in corso Federico II di Svevia, nella parte compresa fra Arco Duomo e piazza Resistenza, a partire da oggi e sino al 31 dicembre 2025.
  • Centro Storico
  • Lavori Pubblici
  • Corso Federico II di Svevia
Altri contenuti a tema
Lavori nel centro storico, programmata un'interruzione idrica Lavori nel centro storico, programmata un'interruzione idrica L'1 luglio sospensione di otto ore
Cantieri nel centro storico, piazza San Giovanni chiusa al traffico Cantieri nel centro storico, piazza San Giovanni chiusa al traffico E nel corso i lavori arrivano in piazza Duomo
Lavori per rotatoria Anas in via Selva, prorogati i divieti Lavori per rotatoria Anas in via Selva, prorogati i divieti Due tratti della strada restano chiusi
1 Inizio dei lavori in una villetta di piazza Zanardelli Inizio dei lavori in una villetta di piazza Zanardelli Nell’ambito del Pnrr
Aqp: interruzione idrica in alcune vie per due giorni Aqp: interruzione idrica in alcune vie per due giorni Nel centro storico
Rigenera Altamura: lavori in piazza San Giovanni e via Falconi Rigenera Altamura: lavori in piazza San Giovanni e via Falconi Nel centro storico un altro cantiere
Rigenera Altamura: aggiornamento sui lavori nel centro storico Rigenera Altamura: aggiornamento sui lavori nel centro storico Ordinanza per piazza San Giovanni e strade limitrofe
1 Villa comunale: “fine lavori ad aprile” Palazzo di città Villa comunale: “fine lavori ad aprile” Aggiornamenti dal Comune in un comunicato
Team Altamura: parte il campionato con trasferta a Caserta
24 agosto 2025 Team Altamura: parte il campionato con trasferta a Caserta
Va in giro con strumenti pericolosi a Gallipoli, denunciato un 18enne
23 agosto 2025 Va in giro con strumenti pericolosi a Gallipoli, denunciato un 18enne
Ad Altamura successo per il concerto di Tiromancino
23 agosto 2025 Ad Altamura successo per il concerto di Tiromancino
Protezione civile: allerta meteo per pioggia
22 agosto 2025 Protezione civile: allerta meteo per pioggia
Abbandono dei rifiuti, Città metropolitana corre ai ripari
22 agosto 2025 Abbandono dei rifiuti, Città metropolitana corre ai ripari
Rassegna estiva: concerto dei Tiromancino
21 agosto 2025 Rassegna estiva: concerto dei Tiromancino
1
Rifiuti abbandonati in via Cassano vecchia
21 agosto 2025 Rifiuti abbandonati in via Cassano vecchia
1
Ricercatore altamurano vincitore del Premio Canada-Italia per l'innovazione
20 agosto 2025 Ricercatore altamurano vincitore del Premio Canada-Italia per l'innovazione
Con la siccità, diminuisce produzione agricola
20 agosto 2025 Con la siccità, diminuisce produzione agricola
Sanità regionale: approvata la programmazione
19 agosto 2025 Sanità regionale: approvata la programmazione
Domani i funerali di Roberto Centoducati, morto mentre lavorava
19 agosto 2025 Domani i funerali di Roberto Centoducati, morto mentre lavorava
Finora un'estate più impegnativa per spegnere gli incendi
19 agosto 2025 Finora un'estate più impegnativa per spegnere gli incendi
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.