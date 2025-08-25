Centro storico, riprendono i lavori nel corso

Proseguono i lavori dell'appalto per la sistemazione dei sottoservizi e per la ripavimentazione del corso Federico II di Svevia e delle piazze annesse. Si ricorda che gli stessi rientrano nel PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5, Componente 2, Intervento 2:1. In una parte del corso Federico II di Svevia (tra piazza Unità d'Italia e piazza Repubblica) e nelle piazze Repubblica e Municipio i lavori di ripavimentazione in pietra si sono conclusi. In piazza Duomo, dove i lavori proseguiranno, l'area attualmente è libera dalle delimitazioni del cantiere del PNRR.Per procedere con la tabella di marcia, con ordinanza del comando di Polizia locale è stata disposta la chiusura al traffico dei veicoli in corso Federico II di Svevia, nella parte compresa fra Arco Duomo e piazza Resistenza, a partire da oggi e sino al 31 dicembre 2025.