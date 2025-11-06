Via Avezzano
Via Avezzano
La città

Via Avezzano, gara d'appalto per risolvere problema allagamenti

Una questione che si trascina da molto tempo

Altamura - giovedì 6 novembre 2025 21.04
E' in fase di gara l'appalto per la realizzazione dei lavori di sistemazione di via Avezzano, con la regimentazione delle acque di pioggia, per risolvere in modo definitivo i problemi della vivibilità urbana e così conciliando le necessità di sicurezza idraulica. Sono in corso le procedure di gara dopo la presentazione delle offerte pervenute.

Via Avezzano è una strada di circa 400 metri, con confluenza in via Parisi, adiacente l'istituto scolastico Polivalente. Questa viabilità è soggetta al fenomeno degli allagamenti perché convergono le acque pluviali delle traverse a monte. La mancanza di un sistema di smaltimento adeguato genera problemi. Il quadro economico complessivo per questa opera pubblica è di euro 1.700.000, con importo totale a base di gara di euro 1.372.133. L'opera prevede la realizzazione di una nuova sede stradale, con marciapiedi, alberature, impianto di pubblica illuminazione a led e un sistema avanzato di raccolta e smaltimento delle acque piovane. Tale sistema idraulico sarà composto da vasche di prima pioggia, impianti di trattamento e una trincea drenante con pozzi disperdenti, progettata per intercettare e smaltire efficacemente le acque meteoriche. Il termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori è fissato in un anno. In linea con il codice dei contratti pubblici vigente, è previsto un premio di accelerazione per l'appaltatore che completerà i lavori in anticipo.

"L'Amministrazione - si legge in un comunicato - sta dando seguito all'impegno di realizzare infrastrutture moderne, sicure e sostenibili, a beneficio della cittadinanza e del territorio; anche in questo caso, come altri progetti e lavori in fase di affidamento, si pone rimedio a questioni risalenti a vari decenni, nel caso di via Avezzano ben 36 anni".
  • Pioggia
  • Lavori stradali Altamura
  • Lavori Pubblici
Altri contenuti a tema
Centro storico, riprendono i lavori nel corso Centro storico, riprendono i lavori nel corso Per la sistemazione e la ripavimentazione in pietra
Lavori per rotatoria Anas in via Selva, prorogati i divieti Lavori per rotatoria Anas in via Selva, prorogati i divieti Due tratti della strada restano chiusi
1 Inizio dei lavori in una villetta di piazza Zanardelli Inizio dei lavori in una villetta di piazza Zanardelli Nell’ambito del Pnrr
Rigenera Altamura: lavori in piazza San Giovanni e via Falconi Rigenera Altamura: lavori in piazza San Giovanni e via Falconi Nel centro storico un altro cantiere
Rigenera Altamura: aggiornamento sui lavori nel centro storico Rigenera Altamura: aggiornamento sui lavori nel centro storico Ordinanza per piazza San Giovanni e strade limitrofe
1 Villa comunale: “fine lavori ad aprile” Palazzo di città Villa comunale: “fine lavori ad aprile” Aggiornamenti dal Comune in un comunicato
In centro oggi sospensione dell'erogazione dell'acqua In centro oggi sospensione dell'erogazione dell'acqua Per lavori in corso Federico II. Le vie interessate
Cantieri in corso Federico e via Selva, protestano commercianti e artigiani Cantieri in corso Federico e via Selva, protestano commercianti e artigiani Si lamentano gravi disagi e perdite economiche
Aggressioni a personale di ospedali e 118, firmato un patto in Prefettura
6 novembre 2025 Aggressioni a personale di ospedali e 118, firmato un patto in Prefettura
Volley: Panbiscò Altamura torna a vincere, gara al cardiopalma con Fasano
6 novembre 2025 Volley: Panbiscò Altamura torna a vincere, gara al cardiopalma con Fasano
Notizie sindacali: Natuzzi, cassa integrazione prolungata sino a fine anno
5 novembre 2025 Notizie sindacali: Natuzzi, cassa integrazione prolungata sino a fine anno
L’altamurano Giandomenico Marroccoli si candida al Consiglio Regionale della Puglia con “Forza Italia”
5 novembre 2025 L’altamurano Giandomenico Marroccoli si candida al Consiglio Regionale della Puglia con “Forza Italia”
Un premio ai donatori di sangue e midollo osseo
5 novembre 2025 Un premio ai donatori di sangue e midollo osseo
Approvato il piano regionale dei trasporti
4 novembre 2025 Approvato il piano regionale dei trasporti
In programma oggi il consiglio comunale dopo lo strappo nella maggioranza
4 novembre 2025 In programma oggi il consiglio comunale dopo lo strappo nella maggioranza
Soccer Altamura brillante ma si arrende alla capolista
4 novembre 2025 Soccer Altamura brillante ma si arrende alla capolista
Strade dissestate e allagate, pubblicata la gara per la sistemazione
3 novembre 2025 Strade dissestate e allagate, pubblicata la gara per la sistemazione
Regione: contributi al cinema e alla cultura tra le ultime delibere
3 novembre 2025 Regione: contributi al cinema e alla cultura tra le ultime delibere
Volley: suona campanello allarme per l’Altamura
3 novembre 2025 Volley: suona campanello allarme per l’Altamura
Soccer Altamura vince ancora, superato il Rutigliano
2 novembre 2025 Soccer Altamura vince ancora, superato il Rutigliano
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.