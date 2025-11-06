La città
Via Avezzano, gara d'appalto per risolvere problema allagamenti
Una questione che si trascina da molto tempo
Altamura - giovedì 6 novembre 2025 21.04
E' in fase di gara l'appalto per la realizzazione dei lavori di sistemazione di via Avezzano, con la regimentazione delle acque di pioggia, per risolvere in modo definitivo i problemi della vivibilità urbana e così conciliando le necessità di sicurezza idraulica. Sono in corso le procedure di gara dopo la presentazione delle offerte pervenute.
Via Avezzano è una strada di circa 400 metri, con confluenza in via Parisi, adiacente l'istituto scolastico Polivalente. Questa viabilità è soggetta al fenomeno degli allagamenti perché convergono le acque pluviali delle traverse a monte. La mancanza di un sistema di smaltimento adeguato genera problemi. Il quadro economico complessivo per questa opera pubblica è di euro 1.700.000, con importo totale a base di gara di euro 1.372.133. L'opera prevede la realizzazione di una nuova sede stradale, con marciapiedi, alberature, impianto di pubblica illuminazione a led e un sistema avanzato di raccolta e smaltimento delle acque piovane. Tale sistema idraulico sarà composto da vasche di prima pioggia, impianti di trattamento e una trincea drenante con pozzi disperdenti, progettata per intercettare e smaltire efficacemente le acque meteoriche. Il termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori è fissato in un anno. In linea con il codice dei contratti pubblici vigente, è previsto un premio di accelerazione per l'appaltatore che completerà i lavori in anticipo.
"L'Amministrazione - si legge in un comunicato - sta dando seguito all'impegno di realizzare infrastrutture moderne, sicure e sostenibili, a beneficio della cittadinanza e del territorio; anche in questo caso, come altri progetti e lavori in fase di affidamento, si pone rimedio a questioni risalenti a vari decenni, nel caso di via Avezzano ben 36 anni".
