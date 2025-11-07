Via Mura Megalitiche - via La Carrera
Palazzo di città

Conclusi i lavori in via Mura megalitiche

Sistemazione di strada e marciapiedi, anche in via La Carrera

Altamura - venerdì 7 novembre 2025 19.43
Sono conclusi i lavori del programma di manutenzione straordinaria della viabilità in via La Carrera e in un tratto di via Mura Megalitiche (compreso fra via IV Novembre e via Bari).

Oltre alla ripavimentazione dell'asfalto, usurato per i notevoli carichi di traffico, sono stati rimessi a nuovo i marciapiedi di entrambe le strade e della zona pedonale perché anche in questi casi le superfici risultavano degradate e quindi occorreva una sistemazione. Inoltre sono stati inseriti elementi di arredo urbano tra cui giochi per bambini.

Tale opera pubblica è stata programmata dall'Amministrazione comunale per migliorare la viabilità e dare più valore alle aree pedonali, molto frequentate dai cittadini di tutte le età, in una zona di pregio ambientale e storico.
  • Via Mura Megalitiche
  • Lavori stradali Altamura
