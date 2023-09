Centro storico, lavori in corso in via Santa Lucia

Sono iniziati i lavori di ripavimentazione con basolato in pietra in via Santa Lucia. Si tratta dell'ultimo intervento del programma di lavori comunali denominato "Agorà" per il rifacimento di alcune vie del centro storico, compresi i sottoservizi pubblici. I lavori interessano quasi l'intera via, con esclusione del tratto di congiunzione con via Vincenzo Lavigna.Nel contempo, pure nel centro storico, stanno procedendo i lavori del programma "Rigenera Altamura" che in questa fase riguarda via Santa Caterina e altre strade.Il sindaco Antonio Petronella oggi ha tenuto dei sopralluoghi in alcuni cantieri, tra cui proprio quello di via Santa Lucia con cui si concluderà il programma "Agorà".