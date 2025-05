Cantieri nel centro storico, piazza San Giovanni chiusa al traffico

Proseguono i lavori nel centro storico. Il Comune ha reso noto che, nell'ambito dell'appalto per la sistemazione dei sottoservizi e della ripavimentazione del corso Federico II di Svevia e delle piazze annesse, da oggi sono iniziati gli interventi in piazza Duomo.Inoltre ha comunicato che nell'ambito dell'appalto "Rigenera Altamura", in piazza San Giovanni è vietato circolare con i veicoli per le lavorazioni in atto. "Rigenera" riguarda la ripavimentazione di diverse vie del centro storico. In questo appalto, ad esempio, rientrano anche via Falconi e via Candido Turco dove gli operai stanno lavorando."Come sempre - riferisce una nota del Comune - si confida nella collaborazione e nella comprensione da parte di tutti per i disagi che possono verificarsi, ribadendo l'importanza delle opere pubbliche per la rigenerazione urbana del centro storico!.