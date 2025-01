Rigenera Altamura: aggiornamento sui lavori nel centro storico

Il cantiere di "Rigenera" per la pavimentazione di alcune vie e claustri di Altamura si sposterà a breve in piazza San Giovanni. La parte di lavori riguardante via Santa Caterina e piazza don Minzoni è in fase di completamento. Quindi Comune e ditta esecutrice stanno programmando il prosieguo della tabella di marcia.Per l'esecuzione delle lavorazioni, con ordinanza di Polizia Locale n.25 è stato disposto il divieto di transito e di fermata nella zona di Piazza san Giovanni, a partire da oggi e indicativamente sino al 20 settembre 2025.In particolare i divieti riguardano Piazza San Giovanni (ad eccezione di una parte di carreggiata posta a sinistra per consentire il transito veicolare in direzione Via Solofrano); via Candido Turco; via S. Croce; via Falconi; via Santini; via S. Gaetano; via Santa Lucia. I divieti saranno indicati sul posto e saranno in vigore di pari passo che le strade indicate verranno occupate dal cantiere.Sarà garantito l'accesso pedonale agli immobili e alle attività commerciali presenti nei tratti di strada interessati.