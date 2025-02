Lavori per rotatoria Anas in via Selva, prorogati i divieti

il traffico veicolare proveniente da P.zza Zanardelli direzione S.S. 96 all'altezza dell'incrocio tra via Selva e via Monte Rosa dovrà essere obbligatoriamente deviato su quest'ultima con obbligo di svolta a sinistra su via Monte Bianco proseguire su via Monte Pollino successivamente deviato a sinistra direzione via Pompei sino a via Sant'Agnese, deviato a destra su via P. Colletta per poi raggiungere il quartiere "Trentacapilli"; all'intersezione tra via Selva e via Monte Rosa sarà consentito il transito su via Selva ai frontisti, ed attività commerciali;

il traffico veicolare proveniente da via Selva (periferia) direzione SS 96 sarà obbligatoriamente deviato su via Calderazzi direzione via Lama Di Cervo quindi percorrere quest'ultima e svoltare a destra su via Almirante in direzione via P. Colletta;

i conducenti di veicoli che dovranno raggiungere la città di Matera giunti all'intersezione tra via Almirante e via P. Colletta potranno percorrere quest'ultima in direzione via Putignano, impegnare la stessa per poi proseguire in direzione via Matera;

i conducenti di veicoli che dovranno raggiungere via Selva direzione Piazza Zanardelli potranno proseguire su via P. Colletta sino a via G. D'Annunzio svoltare a sinistra su quest'ultima in direzione via Mastrangelo quindi proseguire in via San Gennaro e giunti all'intersezione tra via San Gennaro e via Pompei si potrà raggiungere via Selva, proseguendo su via Abetone o in alternativa svoltando a destra su via Pompei.

Si protraggono i disagi per la chiusura di via Selva che si è resa necessaria per l'appalto Anas di realizzazione della rotatoria sulla strada statale 96. Sono stati prorogati i divieti che consistono nella chiusura temporanea al traffico veicolare, sino al 31 marzo, nel tratto compreso tra via F. Calderazzi e la statale 96 e nel tratto compreso tra via Monte Rosa e la SS 96.I veicoli vengono deviati su altri percorsi:L'incrocio di via Selva è un fondamentale snodo per il traffico. Infatti la sua chiusura comporta notevoli disagi per tutti.