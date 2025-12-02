Lavori in piazza Santa Teresa
Lavori in piazza Santa Teresa
La città

Piazza Santa Teresa, apre cantiere per la riqualificazione

Sarà interamente cambiata. Verrà abbattuto il bagno pubblico

Altamura - martedì 2 dicembre 2025 16.07
Sono iniziati oggi i lavori per la riqualificazione di Piazza Santa Teresa che verrà interamente trasformata per il pieno utilizzo dei cittadini, garantendo gli spazi di accoglienza per i luoghi sacri e la diretta connessione e fruibilità con le attività commerciali. L'opera è finanziata nell'ambito del Pnrr (Missione 5 - componente C2 investimento 2.3).

Il Comune ha reso noto che "il progetto garantisce la viabilità carrabile e pedonale ed in particolare mira a riqualificare quest'area urbana mediante la realizzazione di una piazza che si interfacci con gli edifici che su essa si affacciano, che siano di rilevanza storica o meno, di carattere religioso, commerciale o residenziale. L'intervento di riqualificazione dell'area d'intervento mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: razionalizzazione dei flussi di traffico e riduzione dell'inquinamento che ne consegue, realizzazione di nuovi spazi pedonali, riduzione delle superfici a finitura bituminosa ed incremento delle superfici pavimentate, utilizzo di materiali più consoni ai luoghi e vicini alla tradizione locale, maggiore sicurezza per anziani, bambini e persone con ridotte capacità motorie, miglioramento della funzionalità degli impianti tecnologici, nel rispetto del contenimento dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico".

Verrà abbattuto il bagno pubblico, ormai chiuso da anni. In base al progetto sono previsti alberi, arredo urbano, una fontana e uno spazio per incontri.

Nel frattempo i posteggi del mercato giornaliero di frutta e verdura sono stati spostati nella vicina via Maggio 1648.
  • Lavori Pubblici
