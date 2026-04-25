Celebrazioni del 25 aprile
Celebrazioni del 25 aprile
La città

25 aprile: cerimonia istituzionale e festa della Liberazione

Iniziative del Comune, dell'Anpi e della Rete 25 aprile sempre

Altamura - sabato 25 aprile 2026 19.23
Con la deposizione di corone in omaggio ai caduti e ai dispersi delle guerre mondiali nel Palazzo di Città e alla statua dei martiri del 1799 in piazza Duomo, è stato celebrato l'81esimo anniversario della Liberazione, alla presenza delle autorità, dell'Anpi, delle associazioni e di numerosi cittadini.

Nel suo intervento in piazza Duomo il sindaco Vitantonio Petronella si è soffermato sul valore della libertà, che non è un ricordo bensì una responsabilità, da difendere tutti i giorni, con la forza delle idee e con la bellezza dei gesti quotidiani. Sono intervenuti, inoltre, la presidente dell'Anpi Altamura Lucia Perrone e due studenti, Anna Chiara Gramegna (Liceo Cagnazzi) e Giuseppe Intini (Liceo Federico II di Svevia).

Stasera, in via Ottavio Serena, è in programma la "Festa di Liberazione" organizzata dalla rete delle associazioni cittadine "25 aprile sempre", con musica e interventi di studenti e associazioni. La rete è composta da Anpi, associazioni, sindacati.
  • Memoria
Altri contenuti a tema
Prima giornata di memoria degli internati militari italiani Prima giornata di memoria degli internati militari italiani Soldati rinchiusi nei campi di concentramento durante seconda guerra mondiale
Giovani europei in visita ai luoghi della memoria Giovani Giovani europei in visita ai luoghi della memoria Per un progetto ospitato dall'associazione Link
Giorno della legalità, omaggio a Domi Martimucci Giorno della legalità, omaggio a Domi Martimucci Fiori in cimitero. Stasera la messa al Redentore
Rotatoria dedicata ai soldati altamurani deportati in seconda guerra mondiale Rotatoria dedicata ai soldati altamurani deportati in seconda guerra mondiale Cerimonia con istituzioni, associazioni e scuole
Le “vittime dimenticate” del regime nazista Religioni Le “vittime dimenticate” del regime nazista Comunicato dei testimoni di Geova nel giorno della Memoria
Appello ai candidati a sindaco: "salvare il campo 65" Elezioni Appello ai candidati a sindaco: "salvare il campo 65" L'omonima associazione invita ad una visita guidata e a prendere impegni
Ottava giornata della legalità per Domi Martimucci Associazioni Ottava giornata della legalità per Domi Martimucci Novità di quest'anno: un'installazione fatta di sacchi, per la memoria
Settembre dedicato alle memorie di guerra Territorio Settembre dedicato alle memorie di guerra Con le storie del campo di prigionia, tra incontri ed appuntamenti culturali
Soccer Altamura a Roma, ultima di "regular season "
25 aprile 2026 Soccer Altamura a Roma, ultima di "regular season"
Mercato settimanale in via Manzoni: svolgimento regolare
24 aprile 2026 Mercato settimanale in via Manzoni: svolgimento regolare
Natuzzi: ministro Urso convoca vertice a Roma
24 aprile 2026 Natuzzi: ministro Urso convoca vertice a Roma
Stanotte il primo intervento di disinfestazione
24 aprile 2026 Stanotte il primo intervento di disinfestazione
FAL: più sicurezza ai passaggi a livello
24 aprile 2026 FAL: più sicurezza ai passaggi a livello
S'inaugura il primo dog park, spazio attrezzato per i cani
23 aprile 2026 S'inaugura il primo dog park, spazio attrezzato per i cani
Alla scoperta della palestra Equilibrium Team Nizar
23 aprile 2026 Alla scoperta della palestra Equilibrium Team Nizar
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
23 aprile 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Costituito comitato di quartiere Parco Bersaglio
23 aprile 2026 Costituito comitato di quartiere Parco Bersaglio
Manifestazioni sindacali di protesta alla Natuzzi
22 aprile 2026 Manifestazioni sindacali di protesta alla Natuzzi
Intervenire in via Tobruk per vegetazione infestante
22 aprile 2026 Intervenire in via Tobruk per vegetazione infestante
Microcredito sociale: prestiti a tasso zero fino a 10mila euro
22 aprile 2026 Microcredito sociale: prestiti a tasso zero fino a 10mila euro
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.