25 aprile: cerimonia istituzionale e festa della Liberazione

Con la deposizione di corone in omaggio ai caduti e ai dispersi delle guerre mondiali nel Palazzo di Città e alla statua dei martiri del 1799 in piazza Duomo, è stato celebrato l'81esimo anniversario della Liberazione, alla presenza delle autorità, dell'Anpi, delle associazioni e di numerosi cittadini.Nel suo intervento in piazza Duomo il sindaco Vitantonio Petronella si è soffermato sul valore della libertà, che non è un ricordo bensì una responsabilità, da difendere tutti i giorni, con la forza delle idee e con la bellezza dei gesti quotidiani. Sono intervenuti, inoltre, la presidente dell'Anpi Altamura Lucia Perrone e due studenti, Anna Chiara Gramegna (Liceo Cagnazzi) e Giuseppe Intini (Liceo Federico II di Svevia).Stasera, in via Ottavio Serena, è in programma la "Festa di Liberazione" organizzata dalla rete delle associazioni cittadine "25 aprile sempre", con musica e interventi di studenti e associazioni. La rete è composta da Anpi, associazioni, sindacati.