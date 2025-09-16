Prima giornata di memoria degli internati militari italiani

Per la prima volta, sabato 20 settembre, si celebra la giornata nazionale dedicata alla memoria degli internati militari italiani (Imi), i soldati che vennero tenuti prigionieri nei campi di concentramento e di lavoro della Germania nella seconda guerra mondiale. Il Parlamento ha istituito la giornata con legge n.6 di quest'anno per fare memoria di cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Nei lager subirono violenze fisiche, morali, molti morirono, perché si rifiutarono di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana.L'Amministrazione comunale e le associazioni Campo 65 APS e Anpi Altamura celebrano la giornata sulla rotatoria in via Parisi che è intitolata proprio agli Imi. Sabato, alle ore 10.00, parteciperanno autorità civili, militari, religiose e scuole.Furono numerosi gli Imi altamurani. I loro nomi saranno letti dagli studenti delle scuole superiori. Se ci sono famiglie che hanno avuto loro parenti prigionieri in Germania possono segnalarlo agli organizzatori per fare in modo che il suo nome venga letto durante la cerimonia.