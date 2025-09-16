Internati militari italiani
Internati militari italiani
La città

Prima giornata di memoria degli internati militari italiani

Soldati rinchiusi nei campi di concentramento durante seconda guerra mondiale

Altamura - martedì 16 settembre 2025 16.49
Per la prima volta, sabato 20 settembre, si celebra la giornata nazionale dedicata alla memoria degli internati militari italiani (Imi), i soldati che vennero tenuti prigionieri nei campi di concentramento e di lavoro della Germania nella seconda guerra mondiale. Il Parlamento ha istituito la giornata con legge n.6 di quest'anno per fare memoria di cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Nei lager subirono violenze fisiche, morali, molti morirono, perché si rifiutarono di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana.

L'Amministrazione comunale e le associazioni Campo 65 APS e Anpi Altamura celebrano la giornata sulla rotatoria in via Parisi che è intitolata proprio agli Imi. Sabato, alle ore 10.00, parteciperanno autorità civili, militari, religiose e scuole.

Furono numerosi gli Imi altamurani. I loro nomi saranno letti dagli studenti delle scuole superiori. Se ci sono famiglie che hanno avuto loro parenti prigionieri in Germania possono segnalarlo agli organizzatori per fare in modo che il suo nome venga letto durante la cerimonia.
  • Memoria
Altri contenuti a tema
Giovani europei in visita ai luoghi della memoria Giovani Giovani europei in visita ai luoghi della memoria Per un progetto ospitato dall'associazione Link
Giorno della legalità, omaggio a Domi Martimucci Giorno della legalità, omaggio a Domi Martimucci Fiori in cimitero. Stasera la messa al Redentore
Rotatoria dedicata ai soldati altamurani deportati in seconda guerra mondiale Rotatoria dedicata ai soldati altamurani deportati in seconda guerra mondiale Cerimonia con istituzioni, associazioni e scuole
Le “vittime dimenticate” del regime nazista Religioni Le “vittime dimenticate” del regime nazista Comunicato dei testimoni di Geova nel giorno della Memoria
Appello ai candidati a sindaco: "salvare il campo 65" Elezioni Appello ai candidati a sindaco: "salvare il campo 65" L'omonima associazione invita ad una visita guidata e a prendere impegni
Ottava giornata della legalità per Domi Martimucci Associazioni Ottava giornata della legalità per Domi Martimucci Novità di quest'anno: un'installazione fatta di sacchi, per la memoria
Settembre dedicato alle memorie di guerra Territorio Settembre dedicato alle memorie di guerra Con le storie del campo di prigionia, tra incontri ed appuntamenti culturali
2 Il vecchio campo di prigionia ispira un progetto musicale Eventi e cultura Il vecchio campo di prigionia ispira un progetto musicale Uno spettacolo unico fatto di memorie di guerra e suggestioni del luogo
Servizio civile agricolo, progetti anche ad Altamura
16 settembre 2025 Servizio civile agricolo, progetti anche ad Altamura
Aumentano le richieste di aiuto ai centri antiviolenza
15 settembre 2025 Aumentano le richieste di aiuto ai centri antiviolenza
Presentati progetti per due nuovi elettrodotti ad Altamura
15 settembre 2025 Presentati progetti per due nuovi elettrodotti ad Altamura
Rinnovata la Carta dedicata a te, 500 euro per spesa in generi alimentari
15 settembre 2025 Rinnovata la Carta dedicata a te, 500 euro per spesa in generi alimentari
Team Altamura, un pari contro i giovani dell'Atalanta
14 settembre 2025 Team Altamura, un pari contro i giovani dell'Atalanta
Nuova stagione, nuove ambizioni: ecco la Soccer Altamura
14 settembre 2025 Nuova stagione, nuove ambizioni: ecco la Soccer Altamura
Grande festa per la Madonna del Buoncammino
14 settembre 2025 Grande festa per la Madonna del Buoncammino
Team Altamura: test importante con l'Atalanta under 23
13 settembre 2025 Team Altamura: test importante con l'Atalanta under 23
Esenzione ticket mensa scolastica: avviso pubblicato dal Comune
13 settembre 2025 Esenzione ticket mensa scolastica: avviso pubblicato dal Comune
Chiusura scuola per lavori, alunni tra i banchi di pomeriggio
12 settembre 2025 Chiusura scuola per lavori, alunni tra i banchi di pomeriggio
Piano della viabilità per festa della Madonna del Buoncammino
12 settembre 2025 Piano della viabilità per festa della Madonna del Buoncammino
Convegno dei commercialisti e consulenti su crisi d’impresa
11 settembre 2025 Convegno dei commercialisti e consulenti su crisi d’impresa
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.