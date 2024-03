Giorno della legalità, omaggio a Domi Martimucci

Son passati nove anni dell'attentato esplosivo avvenuto presso la sala giochi "Green Table" in via Ofanto ad Altamura. Era il 5 marzo del 2015, giorno in cui, in quell'attentato rimase gravemente ferito Domenico Martimucci, giovane altamurano di 27 anni che morì il primo agosto del 2015, dopo cinque mesi di coma.Domenico Martimucci è una delle vittime innocenti delle mafie, a cui ogni anno viene espresso il ricordo da parte dell'Amministrazione comunale e della Città.Questa mattina, infatti, sindaco Vitantonio Petronella ha incontrato la famiglia presso il cimitero, per onorare il monumento funebre di Domi con un omaggio floreale e un breve saluto.Inoltre, si ricorda che, dal 2019, in questa data il Comune ha istituito il "Giorno della legalità", dedicato a lui e a qualsiasi iniziativa di promozione della legalità stessa.