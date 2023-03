Un'opera d'arte in ricordo di Domi

Ha preso forma in piazza Repubblica l'installazione artistica di Gianfranco Meggiato che l'associazione Noi siamo Domi ha voluto anche ad Altamura per il giorno del ricordo e della legalità in memoria di Domenico Martimucci. Il 5 marzo del 2015 fu attuato il tragico attentato mafioso al "Green Table" in via Ofanto. Nell'esplosione Domenico Martimucci venne colpito in modo atroce e dopo mesi di agonia, senza mai aver ripreso conoscenza, morì il primo agosto di quell'anno.Quest'anno l'ottavo anniversario verrà celebrato sabato 4 marzo. In programma un convegno, alle ore 10.00, nella sede del Gal in piazza Resistenza. A seguire l'inaugurazione dell'opera che resterà esposta per circa un mese.L'opera s'intitola "La spirale della vita" ed è rappresentata da una spirale metallica interamente ricoperta da sacchi. Al centro della struttura c'è un simbolo alto quattro metri. Su ciascun sacco è iscritto il nome di una vittima di mafie. I sacchi sono più di mille. Questa mattina, su invito dell'associazione Noi siamo Domi, numerose persone si sono presentate in piazza Repubblica per posizionare alcuni sacchi. All'interno della struttura è possibile camminare e leggere i nomi, sino ad arrivare alla parte centrale.Presente anche la mamma di Domenico Martimucci, Grazia. Il ricordo di Domi, infatti, è un monito perenne per ricordare sia la morte di un innocente sia la necessità di compiere gesti di legalità senza mai discostarsi da essa. Insomma, obiettivo della famiglia e dell'associazione è far crescere una cultura dell'antimafia civica.