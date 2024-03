Una messa per Domi Martimucci a nove anni dall'attentato

Ricorre domani il nono anniversario dell'attentato esplosivo al "Green Table" in via Ofanto del 5 marzo del 2015 in cui rimase gravemente ferito Domenico Martimucci, giovane calciatore di 27 anni che, dopo alcuni mesi di disperate cure, morì il primo agosto del 2015. Il suo nome è iscritto tra le vittime innocenti delle mafie di "Libera" e pronunciato ogni anno in occasione della giornata della memoria.La famiglia e l'associazione "Noi siamo Domi" lo ricordano domani con una messa in sua memoria che si terrà domani nella chiesa del "Santissimo Redentore" alle ore 19:00 e sarà celebrata dal parroco, don Nunzio Falcicchio.Ogni anno il 5 marzo è un giorno del ricordo, la onlus "Noi siamo Domi" fa appello a non dimenticare e a portare ogni giorno esempi positivi di legalità. Inoltre nel 2019 in questa data il Comune ha istituito il "Giorno della legalità".