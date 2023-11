Una targa in ricordo dei profughi del grande esodo

6 foto Targa in ricordo degli esuli

Comunicato e foto dell'associazione CulturaIdentità - AltamuraUna Targa in ricordo degli Esuli Istriani, Fiumani, Dalmati è stata inaugurata sabato scorso ad Altamura. L'iniziativa è stata promossa ed organizzata dall' Archivio Museo Storico di Fiume – Società di Studi Fiumani di Roma e dall'Associazione nazionale Cultura Identità di Altamura, a seguito delle relative autorizzazioni del Comune di Altamura e della Soprintendenza di Bari, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale della Città di Altamura, presso il Campo 65 ad Altamura, che negli anni '50 – '60 fu un centro di raccolta profughi del Ministero dell'Interno. Centinaia di famiglie italiane furono sradicate dalle loro terre, costrette a lasciarle, dando vita ad un massiccio esodo verso le altre regioni italiane.Sulla Targa Ricordo è impressa la sofferenza di tantissime famiglie italiane costrette a vivere in condizioni precarie nelle baracche che, durante la seconda guerra mondiale, vennero costruite per un campo di prigionia.Alla cerimonia sono intervenutiResponsabile territoriale Associazione Cultura Identità,Delegato per l'iniziativa della Società Studi Fiumani,Sindaco della Città di Altamura,Direttore Archivio Museo Storico di Fiume – Società di Studi Fiumani di Roma,Testimone (tramite la sua azienda donava la pasta e il latte ai profughi),Componente Commissione Bilancio,Vice Presidente della Commissione Affari Esteri-Difesa e Segretario del CTIM (Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo). L'Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha fatto pervenire un video messaggio e una nota di saluto letta durante la cerimonia.La targa è stata benedetta dadelegato da Sua Eccellenza Arcivescovo Mons. Giovanni Ricchiuti Vescovo della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti.Alla cerimonia hanno partecipato i Comandanti della Compagnia e della Stazione Carabinieri di Altamura, il Ten.Colonnello del 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura, una rappresentanza del Comando Polizia Locale di Altamura, dell'Associazione ANPANA di Altamura, dell'Associazione Nazionale Bersaglieri di Altamura con il trombettiere, esuli e figli di esuli provenienti da Martina Franca, Taranto, Statte, cittadini, studenti.Sono stato molto colpito dall'iniziativa in questo pezzo di Puglia, a me molto caro perché in questo campo insegnò anche la mia mamma –-. Le celebrazioni del Giorno del Ricordo rappresentano per me una missione civile, politica e culturale sia per conservare la memoria di una storia per troppi anni silenziata dalla propaganda italiana filo titina, sia per promuovere tra i piu' giovani la conoscenza della tragedia delle foibeIn questo modo abbiamo voluto precedere le attività di un'associazione che vuole impossessarsi del Campo –, Segretario generale della Società di Studi Fiumani – per dare risalto al periodo precedente l'arrivo dei profughi giuliano-dalmati: quando in quell'ex campo di prigionia furono addestrati dagli inglesi nella primavera del 1944 alcune migliaia di ex prigionieri jugoslavi che andarono a costituire le Brigate partigiane d'Oltremare di Tito e che poi parteciparono all'occupazione di Zara e Fiume fino a TriesteUn particolare ringraziamento al, che ha ricevuto in Municipio il Dott. Marino Micich e il Sen. Roberto Menia per i saluti istituzionali e scambio di doni.