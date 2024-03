Parco nazionale dell'Alta Murgia: le proposte di Cultura Identità

Per i 20 anni dell'istituzione chiesta l'intitolazione di una rotonda stradale

Per i 20 anni dell'istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia, l'associazione CulturaIdentità di Altamura, rappresentata dal responsabile territoriale Carlo Moramarco, ha presentato alcune proposte. "Onorato di aver seguito iter istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia con il D.P.R. 10 marzo 2004. Grazie al Presidente della Repubblica Ciampi, grazie al Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi, grazie al Ministro dell'Ambiente Matteoli, grazie al Ministro dell'Agricoltura Alemanno", ha detto.La proposta dell'associazione è di mettere in sicurezza le strade provinciali che ricadono nel territorio del Parco con apposizione di cartelli turistici. L'altra proposta è di Intitolare "la rotonda stradale" della Strada provinciale n.202 Murge di Gravina (ingresso panoramico identitario nel territorio del Parco dei Comuni di Gravina in Puglia ed Altamura) a "Ciampi - Berlusconi - Matteoli".