La Puglia si fa bella alla Bit di Milano

È una Puglia autentica, attenta ai territori e a un turismo che cresce in armonia con le comunità quella che l'Assessorato al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia e l'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione presentano alla 46ª edizione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, dal 10 al 12 febbraio, che si tiene nella Fiera Milano, Rho. Una Regione dove i territori, l'esperienza di viaggio e lo sviluppo economico sono parti dello stesso racconto e dove continuano a crescere la qualità dell'accoglienza e la valorizzazione delle aree interne.La Regione Puglia accoglie a Milano visitatori, operatori e istituzioni in uno stand di 360 mq, uno spazio che ospita i rappresentanti dei 184 Comuni che hanno aderito, 60 aziende pugliesi del comparto turistico tra cui 2 consorzi e 4 gruppi alberghieri, 43 postazioni per gli incontri B2B, con un ricco calendario di meeting con i buyer internazionali, secondo agende prefissate tramite il sistema My Matching BIT.Lo stand della Regione Puglia si trova nell'Area Leisure Italia, Padiglione/Hall 11 P - Stand M01 M19 P02 P20 ed è aperto ogni giorno dalle 10 alle 18.30.Il programma di eventi prevede: 43 panel, aperti alla stampa, per presentare le proposte dei 184 Comuni presenti (sono stati invitati a proporre progettualità tutti i 257 Comuni pugliesi) e 5 conferenze istituzionali a cura della Regione Puglia.Nell'Area Enogastronomia, dal 10 al 12 febbraio, ogni giorno, ci saranno due cooking show e due laboratori di pasta fresca (in allegato il programma Puglia for Foodies 2026).Tra i vari appuntamenti, il 10 febbraio alle 12.30, nel padiglione della Regione, si terrà l'incontro dei Comuni dell'Alta Murgia dal titolo "Radici al futuro".