Stand Puglia
Stand Puglia
Territorio

La Puglia si fa bella alla Bit di Milano

Il 10 febbraio un incontro dedicato ai Comuni murgiani

Altamura - domenica 8 febbraio 2026
È una Puglia autentica, attenta ai territori e a un turismo che cresce in armonia con le comunità quella che l'Assessorato al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia e l'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione presentano alla 46ª edizione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, dal 10 al 12 febbraio, che si tiene nella Fiera Milano, Rho. Una Regione dove i territori, l'esperienza di viaggio e lo sviluppo economico sono parti dello stesso racconto e dove continuano a crescere la qualità dell'accoglienza e la valorizzazione delle aree interne.

La Regione Puglia accoglie a Milano visitatori, operatori e istituzioni in uno stand di 360 mq, uno spazio che ospita i rappresentanti dei 184 Comuni che hanno aderito, 60 aziende pugliesi del comparto turistico tra cui 2 consorzi e 4 gruppi alberghieri, 43 postazioni per gli incontri B2B, con un ricco calendario di meeting con i buyer internazionali, secondo agende prefissate tramite il sistema My Matching BIT.

Lo stand della Regione Puglia si trova nell'Area Leisure Italia, Padiglione/Hall 11 P - Stand M01 M19 P02 P20 ed è aperto ogni giorno dalle 10 alle 18.30.
Il programma di eventi prevede: 43 panel, aperti alla stampa, per presentare le proposte dei 184 Comuni presenti (sono stati invitati a proporre progettualità tutti i 257 Comuni pugliesi) e 5 conferenze istituzionali a cura della Regione Puglia.

Nell'Area Enogastronomia, dal 10 al 12 febbraio, ogni giorno, ci saranno due cooking show e due laboratori di pasta fresca (in allegato il programma Puglia for Foodies 2026).

Tra i vari appuntamenti, il 10 febbraio alle 12.30, nel padiglione della Regione, si terrà l'incontro dei Comuni dell'Alta Murgia dal titolo "Radici al futuro".
  • Parco Nazionale dell'Alta Murgia
  • Turismo
  • Bit
Altri contenuti a tema
Migliorare organizzazione turistica: la Regione punta sulle DMO Turismo Migliorare organizzazione turistica: la Regione punta sulle DMO Sono aggregazioni pubbliche e private
Volontariato naturalistico, un progetto del Parco Volontariato naturalistico, un progetto del Parco Un monitoraggio su api e impollinatori
Tutela di Parchi e aree protette, aumenta sorveglianza Tutela di Parchi e aree protette, aumenta sorveglianza Accordo tra Regione e Carabinieri forestali
Regione e Pugliapromozione presentano dati turistici in crescita Turismo Regione e Pugliapromozione presentano dati turistici in crescita Presentati i dati al TTG di Rimini
Assemblea sulla Carta europea del turismo sostenibile Assemblea sulla Carta europea del turismo sostenibile Iniziativa del Parco nazionale dell'Alta Murgia
Parco dell'Alta Murgia: designato il nuovo presidente Politica Parco dell'Alta Murgia: designato il nuovo presidente C'è l'intesa tra Governo e Regione
10 “Alta Murgia, il Parco sacrificato alla politica“ Politica “Alta Murgia, il Parco sacrificato alla politica“ Intervento dell’On. L’Abbate (M5S): interrogazione e proposta
Parco Alta Murgia: Emiliano annuncia ricorso Politica Parco Alta Murgia: Emiliano annuncia ricorso Contro la nomina di Loizzo e del commissario del Gargano
Soccer Altamura: difficile trasferta abruzzese
7 febbraio 2026 Soccer Altamura: difficile trasferta abruzzese
Scrutatori: è possibile presentare domanda per referendum
7 febbraio 2026 Scrutatori: è possibile presentare domanda per referendum
Team Altamura, il derby pugliese è biancorosso
6 febbraio 2026 Team Altamura, il derby pugliese è biancorosso
Sasso lascia la Lega e sceglie movimento di Vannacci
6 febbraio 2026 Sasso lascia la Lega e sceglie movimento di Vannacci
Bilancio triennale: tributi restano invariati
6 febbraio 2026 Bilancio triennale: tributi restano invariati
Patrimonio culturale immateriale: si aprono le iscrizioni
5 febbraio 2026 Patrimonio culturale immateriale: si aprono le iscrizioni
Team Altamura cerca continuità nel derby contro il Monopoli
5 febbraio 2026 Team Altamura cerca continuità nel derby contro il Monopoli
Cavità sotterranee: chiusura stradale in via Parigi
5 febbraio 2026 Cavità sotterranee: chiusura stradale in via Parigi
Soccer Altamura: la under 19 beffata nel finale
5 febbraio 2026 Soccer Altamura: la under 19 beffata nel finale
Liceo Scientifico e Linguistico Federico II di Svevia: è la scelta giusta!
4 febbraio 2026 Liceo Scientifico e Linguistico Federico II di Svevia: è la scelta giusta!
Maltempo: ordinanza di chiusura di cimitero, ville e parchi
4 febbraio 2026 Maltempo: ordinanza di chiusura di cimitero, ville e parchi
Atletica: tanta partecipazione alla festa del cross
4 febbraio 2026 Atletica: tanta partecipazione alla festa del cross
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.