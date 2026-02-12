Puglia: alla Bit presentato un bilancio positivo

Una Puglia autentica, attenta ai territori e a un turismo che cresce in armonia con le comunità è quella presentata oggi alla 46esima edizione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Lo conferma il Report sui flussi turistici del 2025, presentato ieri nel corso della conferenza stampa istituzionale "Il turismo in Puglia nel 2026: evidenze, dinamiche e prospettive per il nuovo equilibrio territoriale" dal presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, dall'assessora al Turismo e alla Promozione Graziamaria Starace e dal commissario di Pugliapromozione Luca Scandale.Nello scorso anno la regione ha consolidato il suo ruolo come protagonista internazionale del turismo esperienziale, la Puglia è conosciuta come meta dinamica e attrattiva nel Mediterraneo, capace di generare valore e occupazione nei territori. I dati Istat/SPOT dell'Osservatorio turistico di Pugliapromozione, ancora provvisori ma riferiti al 92% della capacità ricettiva, mostrano infatti una forte crescita: si registrano oltre 6,7 milioni di arrivi e 22,7 milioni di presenze. Rispetto al 2024 gli arrivi crescono del +13% e le presenze del +10%, mentre la componente internazionale traina i risultati con arrivi dall'estero in aumento del +25%. Le presenze straniere crescono del +23%, raggiungendo 8,6 milioni nel 2025, mentre il turismo domestico cresce più lentamente ma resta solido, con +5% di arrivi e +4% di presenze. Rispetto al 2024, i flussi aumentano in tutti i mesi, soprattutto in primavera. Tra aprile e maggio gli incrementi arrivano fino al +30%, mentre in estate si attestano intorno al +10%. A dicembre le presenze superano le 500mila unità, rafforzando un modello turistico meno stagionale.Nei diversi comparti turistici, l'Alberghiero cresce del +7% negli arrivi e +6% nelle presenze, a conferma della costante attrattività delle strutture ricettive tradizionali, mentre l'extra-alberghiero registra un buon incremento degli arrivi (+14%) e delle presenze (+10%), segnale di un interesse crescente per soluzioni ricettive alternative. Il comparto delle locazioni turistiche vede il trend in crescita marcato con +28% negli arrivi e +25% nelle presenze.La Puglia rafforza inoltre il suo profilo internazionale grazie ai mercati esteri. Francia e Germania si confermano ai primi posti per volumi di presenze, mentre gli Stati Uniti consolidano il loro ruolo di primo mercato extra-europeo. Particolarmente dinamici risultano i Paesi dell'Est Europa e del Sud America, con tassi di crescita che segnalano nuove opportunità di posizionamento e una crescente diversificazione della domanda. Nel complesso, il tasso di internazionalizzazione raggiunge livelli storici, con gli arrivi stranieri che rappresentano ormai il 45% del totale.