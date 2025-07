Turismo: aspettative positive per l’estate in Puglia

Oggi Pugliapromozione e Regione hanno presentato i dati 2024 e 2025 sul turismo e le stime sull'estate.Il 2024 è stato un anno positivo per il turismo pugliese e i recenti dati pubblicati dall'ISTAT evidenziano che la Puglia è fra le regioni più dinamiche nel panorama italiano. La fase di crescita continua anche nel 2025: i primi cinque mesi dell'anno hanno registrato una crescita sensibile dei flussi turistici in Puglia.Per l'intero periodo gennaio-maggio i risultati evidenziano, rispetto allo stesso periodo 2024:• +268mila arrivi, pari a +19,1%• +587mila presenze, pari a +18,2%.Relativamente al solo mese di maggio la crescita è stata:• + 113mila arrivi, pari a +20,8%• + 202mila presenze, pari a +14,9%.Italiani e stranieriIl trend dal 2019 (pre-covid) al 2025, sempre con riferimento al periodo gennaio-maggio, evidenzia una crescita importante dei flussi turistici, soprattutto delle presenze degli stranieri:• Italiani +22,3%• Stranieri +143,7%.Il corrispondente tasso d'internazionalizzazione nel periodo gennaio-maggio, è passato da:• 35,9% nel 2019• 52,7% nel 2025Va comunque segnalato un dato in controtendenza per i turisti tedeschi, le cui presenze sono diminuite nei primi cinque mesi del 2025 nella misura di -9,6%, a fronte di una lieve crescita degli di arrivi (+1,9%).I principali mercati esteri di riferimento, in questa prima parte dell'anno sono stati: Francia, Germania, Polonia, Stati Uniti, Regno Unito, che complessivamente hanno registrato la metà delle presenze straniere in Puglia.Dati provincialiLa crescita delle presenze turistiche, nel periodo gennaio-maggio 2025, ha interessato tutte le province:• Lecce +21,7%• Bari +21,1%• Brindisi +20,6%• Barletta-Andria-Trani +18,6%• Taranto +15,5%• Foggia+3,6%Dati comunaliIn questa prima parte dell'anno venti comuni hanno registrato circa ¾ delle presenze turistiche in Puglia.Tra questi emergono:• Bari (19,7%)• Lecce (7,9%)• Fasano (5,2%)• Monopoli (4,9%)• San Giovanni Rotondo (3,8%)• Ostuni (3,5%).Comparti ricettiviL' alberghiero si conferma il principale comparto ricettivo e continua la crescita sostenuta delle locazioni turistiche.Nel dettaglio, nei primi cinque mesi del 2025:• l'alberghiero ha registrato il 54,6% di presenze, con una crescita del +17,2% rispetto al 2024;• l'extra-alberghiero ha registrato il 29,5% di presenze, con una crescita del +9% rispetto al 2024;• le locazioni turistiche hanno registrato il 15,9% di presenze, con una crescita del +45,4% rispetto al 2024.Le previsioni estive 2025Le prospettive per il turismo pugliese nei mesi estivi sono positive.Le stime riguardanti le presenze turistiche, sulla base del trend degli ultimi tre anni, evidenziano:• +5,2% a giugno• +2,7% a luglio• +2,5% ad agosto• +7,2% a settembre.