Assemblea sulla Carta europea del turismo sostenibile

Giovedì 2 ottobre, alle ore 17.00, nella sede a Gravina in via Firenze 10, il Parco nazionale dell'Alta Murgia organizza un incontro con tutti gli operatori pubblici e privati del territorio, insieme agli operatori recentemente certificati con la Cets (Carta europea del turismo sostenibile). L'incontro segna l'avvio del percorso partecipativo che porterà alla definizione della nuova Strategia e del Piano d'Azioni della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) 2026-2030, con l'obiettivo di costruire insieme ai portatori di interesse del territorio una visione condivisa e azioni concrete per rafforzare la qualità dell'accoglienza, tutelare il paesaggio e sostenere lo sviluppo locale.La Carta Europea del Turismo Sostenibile, promossa da EUROPARC Federation, è lo strumento riconosciuto a livello europeo che favorisce modelli di fruizione turistica compatibili con la conservazione della natura. La sua forza è il metodo partecipativo: enti locali, imprese turistiche, associazioni, comunità e cittadini vengono coinvolti in tutte le fasi del processo di pianificazione. Il Forum rappresenta la prima tappa di un programma più ampio che, nelle prossime settimane, comprenderà incontri pubblici, tavoli tematici e momenti di co-progettazione e di supporto tecnico per accrescere la qualità delle proposte e promuovere l'innovazione dell'offerta turistica, in coerenza con gli obiettivi del MurGEopark – Geoparco Mondiale UNESCO, che valorizza la geodiversità, i paesaggi rurali e l'identità culturale del territorio murgiano.Il percorso è aperto alla partecipazione di amministrazioni e istituzioni locali, operatori dell'ospitalità e dell'accoglienza, imprese turistiche, guide e operatori della fruizione ed educazione ambientale, associazioni, scuole, comunità locali e cittadini interessati. La partecipazione al Forum rappresenta un'occasione per contribuire attivamente alla costruzione della nuova Strategia CETS e per condividere idee, esperienze e proposte nell'ottica di uno sviluppo turistico sostenibile e partecipato.