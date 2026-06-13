Soccer Altamura: appello pubblico per il sostegno

Serve aiuto economico, assicurando il sostegno in tempi brevi, per proseguire la serie A di calcio a 5 e tutto il progetto sportivo della Soccer Altamura. Il vice presidente Carlo Benedetto ha fatto un appello pubblico, rivolto all'amministrazione comunale e agli imprenditori, per un concreto aiuto."E' stato un campionato difficilissimo e dispendioso ma ce l'abbiamo fatta - ha detto -. Sono orgoglioso dei risultati conseguiti quest'anno. Siamo arrivati alle finals di Coppa Italia da neopromossa, siamo arrivati ai play-off di campionato e ci riempie di orgoglio essere stati nominati eccellenza sportiva del 2025 dalla Regione Puglia. Ci metto nuovamente la faccia per fare questo ultimo appello".C'è necessità di risorse economiche fresche e di ulteriore sostegno economico. Altrimenti la società si vedrà costretta a non poter proseguire e a cedere il titolo sportivo.