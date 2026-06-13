Soccer - Benedetto
Soccer - Benedetto
Calcio a 5

Soccer Altamura: appello pubblico per il sostegno

Serve aiuto economico per la serie A

Altamura - sabato 13 giugno 2026 11.30
Serve aiuto economico, assicurando il sostegno in tempi brevi, per proseguire la serie A di calcio a 5 e tutto il progetto sportivo della Soccer Altamura. Il vice presidente Carlo Benedetto ha fatto un appello pubblico, rivolto all'amministrazione comunale e agli imprenditori, per un concreto aiuto.

"E' stato un campionato difficilissimo e dispendioso ma ce l'abbiamo fatta - ha detto -. Sono orgoglioso dei risultati conseguiti quest'anno. Siamo arrivati alle finals di Coppa Italia da neopromossa, siamo arrivati ai play-off di campionato e ci riempie di orgoglio essere stati nominati eccellenza sportiva del 2025 dalla Regione Puglia. Ci metto nuovamente la faccia per fare questo ultimo appello".

C'è necessità di risorse economiche fresche e di ulteriore sostegno economico. Altrimenti la società si vedrà costretta a non poter proseguire e a cedere il titolo sportivo.

Il video è pubblicato sulla nostra pagina Facebook
  • Soccer Altamura
Altri contenuti a tema
Soccer Altamura lotta ma è il Bitonto a passare in semifinale Soccer Altamura lotta ma è il Bitonto a passare in semifinale Le biancorosse tengono testa alle neroverdi per tutto il primo tempo, poi nella ripresa cedono
Soccer Altamura: oggi gara 2 dei play-off contro il Bitonto Soccer Altamura: oggi gara 2 dei play-off contro il Bitonto Dinardo lancia appello agli imprenditori per la serie A
Play-off: la Soccer Altamura sfiora l’impresa Play-off: la Soccer Altamura sfiora l’impresa Il Bitonto passa solo ai rigori dopo una battaglia infinita
Soccer Altamura: nei play-off sfida al Bitonto Soccer Altamura: nei play-off sfida al Bitonto Carlo Benedetto esprime orgoglio e fa appello agli imprenditori
Soccer: ko a Roma ma ci sono segnali importanti Soccer: ko a Roma ma ci sono segnali importanti Più volte vicine al pari. Nel finale spazio anche alle giovani del vivaio
Soccer Altamura a Roma, ultima di "regular season" Soccer Altamura a Roma, ultima di "regular season" Colaianni fa il punto della situazione in vista dei play-off
Soccer Altamura: vittoria facile in casa Soccer Altamura: vittoria facile in casa 6-1 contro il Montesilvano nell'ultima in casa della "regular season"
Ultima in casa per la Soccer Altamura: arriva il Montesilvano Ultima in casa per la Soccer Altamura: arriva il Montesilvano Le biancorosse vogliono reagire dopo la delusione in Coppa Italia
Grano duro: presidio al porto contro le importazioni
12 giugno 2026 Grano duro: presidio al porto contro le importazioni
Il Bari non giocherà ad Altamura
12 giugno 2026 Il Bari non giocherà ad Altamura
Testimoni di Geova, “Felici per sempre”
12 giugno 2026 Testimoni di Geova, “Felici per sempre”
Prevenzione incendi ad Altamura, obblighi di pulizia dei terreni
12 giugno 2026 Prevenzione incendi ad Altamura, obblighi di pulizia dei terreni
Natuzzi: forte preoccupazione per il futuro dei lavoratori
11 giugno 2026 Natuzzi: forte preoccupazione per il futuro dei lavoratori
Vertice a Roma su Natuzzi, stop in stabilimenti murgiani
11 giugno 2026 Vertice a Roma su Natuzzi, stop in stabilimenti murgiani
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
11 giugno 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Bonus scolastico per famiglie a basso reddito
11 giugno 2026 Bonus scolastico per famiglie a basso reddito
Assunzioni alla Regione per potenziare sistema salute
10 giugno 2026 Assunzioni alla Regione per potenziare sistema salute
Curva nello stadio: la questione in consiglio comunale
10 giugno 2026 Curva nello stadio: la questione in consiglio comunale
Da 15 giugno si attiva piano antincendio
10 giugno 2026 Da 15 giugno si attiva piano antincendio
Lavori in via Gravina e in via Selva
9 giugno 2026 Lavori in via Gravina e in via Selva
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.