L'Altamura si presenta alla città: svelate squadra e nuove maglie per la stagione 2026/27

L'attesa ha lasciato spazio all'entusiasmo nella serata di ieri, quando lo stadio "Tonino D'Angelo" ha ospitato la presentazione ufficiale dell'Altamura in vista della stagione 2026/2027. Davanti a tifosi, appassionati e addetti ai lavori, il club biancorosso ha svelato la squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie C e le nuove maglie ufficiali, dando ufficialmente il via alla nuova annata sportiva.Molti i volti già noti che continueranno a vestire la maglia biancorossa anche nella prossima stagione, a testimonianza della volontà della società di dare continuità al progetto tecnico. Parallelamente, il club resta al lavoro per trattenere alcuni dei suoi elementi più rappresentativi, con particolare attenzione a Michele Grande, Matteo Zazza e Marco Nazzaro, considerati tra i profili più richiesti del mercato.Sul fronte degli innesti, invece, la dirigenza guidata dal direttore sportivo Matteo Lauriola ha già consegnato a Ledian Memushaj diversi rinforzi per affrontare il campionato di Serie C. Nel corso dell'estate sono infatti arrivati Malcore, Gagliardi, Ovalle Santos, Perucchini, Pacia, Gudelevičius, Calusic, Tudor, Di Bartolo, Bočić e Pirrello, a conferma della volontà della società di allestire una rosa competitiva, con il giusto equilibrio tra esperienza, qualità e giovani di prospettiva.Nel corso della presentazione sono state svelate anche le nuove divise da gioco. La prima maglia, dal classico colore rosso, si distingue per un design moderno impreziosito da una doppia banda diagonale sfumata che attraversa il petto, con dettagli bianchi su maniche e pantaloncini a richiamare i colori sociali. La seconda divisa, invece, punta sull'eleganza del bianco come colore predominante, arricchito da una larga banda diagonale rossa che caratterizza il fronte della maglia, mantenendo uno stile essenziale ma fortemente identitario.Il conto alla rovescia è ormai terminato e, dopo la presentazione alla città, l'attenzione si sposta definitivamente sul campo. Il primo impegno ufficiale della stagione è in programma venerdì 15 agosto, quando l'Altamura farà il suo esordio nel primo turno di Coppa Italia di Serie C affrontando il Foggia allo stadio "Pino Zaccheria". Sarà il primo banco di prova per i biancorossi, chiamati a inaugurare una nuova stagione ricca di aspettative e ambizioni.Nei nostri video su Facebook le prime dichiarazioni di mister Memushaj e del ds Lauriola ai microfoni di Nicola Disabato