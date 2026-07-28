Atletica: Davide Lorusso argento a Firenze

Nello stadio Ridolfi a Firenze si è svolto il Challenge assoluto di atletica. L'altamurano Davide Lorusso (GS Avis Barletta) si conferma nel salto in lungo conquistando l'argento. Era arrivato a Firenze come campione regionale, dichiarando che il risultato è stato possibile anche grazie all'utilizzo della nuova pista di atletica nello stadio D'Angelo, per gli allenamenti. A Firenze ha ottenuto uno splendido argento nella gara del Salto in Lungo.La misura di 7,29 (-0.3w), ottenuta al primo turno di salti, consolida la presenza del campione regionale pugliese 2026 tra i big della specialità nazionale, ottenendo anche il pass per la finale. Unico rammarico: l'oro ad appena 6 cm.