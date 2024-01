Salto in lungo: record regionale di Davide Lorusso

L'atleta altamurano Davide Lorusso s'impone nuovamente all'attenzione sportiva. Dopo i trascorsi nel salto in alto, ha debuttato nel salto in lungo. Ed è subito record.Al meeting nazionale di Ancona ha registrato un ottimo 7.35 che vale il record in Puglia degli under 23, oltre ad essere la sua migliore prestazione nel salto in lungo. Se son rose, fioriranno... Prossima tappa il 3 febbraio per i campionati italiani under 23 indoor con cui vuole conquistare la qualificazione per i campionati assoluti del 17 e 18 febbraio.Davide Lorusso corre con i colori biancorossi. Ma non sono quelli dell'Altamura, per le note vicende locali riguardanti l'atletica e le strutture. L'atleta altamurano veste i colori dell'Avis Barletta, sodalizio sportivo che lo ha subito ben accolto e in cui si trova molto a suo agio.