Campionati nazionali universitari, Davide Lorusso oro nel salto in lungo

Medaglia d'oro per Davide Lorusso. L'atleta altamurano ha vinto la gara del salto in lungo ai Campionati nazionali universitari in corso a Cassino.Lorusso, atleta altamurano che milita nel Cus Bari, è arrivato alla finale con un convincente 7.26 e nella gara decisiva ha conquistato l'oro con la misura di 7.05 (con vento contrario). Un'altra grande soddisfazione per Lorusso che annovera numerosi titoli.(notizia in fase di aggiornamento)