Atletica: Lorusso padre e Lorusso figlio tra i migliori in Puglia

La "premiata ditta Lorusso" ancora sotto i riflettori. Si potrebbe definire così il binomio padre e figlio, riconosciuti tra i migliori dell'atletica pugliesi. Una bella doppietta per Claudio (dirigente) e Davide (atleta) premiati oggi dalla Fidal pugliese a Molfetta nell'annuale gala di atletica per i riconoscimenti ai pugliesi che si sono maggiormente distinti in questo sport.Claudio Lorusso riceverà il riconoscimento come dirigente dell'anno. Il figlio Davide (nella foto), atleta della Futurathletic Team Apulia, sarà premiato come miglior talento dell'anno appena trascorso per tre importanti risultati: medaglia di bronzo ai campionati italiani di pentathlon Allievi indoor a Padova; argento ai campionati italiani allievi indoor salto in alto (mt 2.03) e primato regionaleindoor ad Ancona; primato regionale allievi salto in alto (mt 2.10) a Matera.Insomma un cognome che si fa valere. Ovviamente, dietro i premi, ci sono tanta passione, sacrifici e fatica.