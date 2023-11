Nancy Pepe, cantautrice nel dna: "Innamorata della musica"

Nancy Pepe, cantautrice, autrice e talent-scout di Altamura aggiunge un altro riconoscimento al suo percorso artistico. Si è classificata al secondo posto alla prima edizione del "Premio Matteo Marolla - Città di San Severo", dedicato ai cantautori italiani di tutte le età e di ogni genere musicale, che si è svolta a San Severo ed è stata organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura di concerto con Assessorato alle Politiche giovanili, in collaborazione con l'Associazione Matteo Marolla.I vincitori:1º classificato: Rebecca Fornelli con punti 90 con i brani "Alla finestra – Il sogno" (Inedito); "Enrica, la luna e il mare" (Cover);2º classificato: Nancy Pepe con punti 83 con i brani "Primavera" (Inedito); "Come un appuntamento" (Cover);3° classificato: Cedro con punti 80 con i brani "Prendi" (Inedito); "In allegria" (Cover)."Partecipare al premio per me è una vittoria - ha commentato Pepe -. Esperienza emozionante. Onorata per aver battezzato sul podio questa edizione insieme ad artisti molto bravi. La strada dei cantautori diventa sempre più stretta, la nostra musica è di nicchia "non è commerciale", Grazie a premi come questo riceviamo interesse sulle nostre creazioni, così portiamo avanti le nostre produzioni e concerti con immenso rispetto. Sei tu la Primavera è un brano che nasce dal sodalizio con l'autrice Antonella Cavuoto, racconta quanto dal dolore ci possa rialzare e trovare il sole caldo di primavera. Dedicato all'artista scomparsa qualche anno fa, la violinista Gabriella Cipriani- Gli artisti vanno sempre ricordati specialmente in vita. Matteo Marolla era amato è stimato da tutti. Un ringraziamento speciale va al presidente del premio Marianna Milone"."Amo la musica più della mia vita - ha aggiunto - è in uscita una nuova produzione musicale. Il 5 novembre parteciperò ad una nuova finale, per l'11esima edizione del premio cantautorale "Bitonto suite" di cui sono stata vincitrice nel 2016".Per Nancy Pepe l'interesse per la musica inizia prestissimo. A 7 anni prende le sue prime lezioni di musica e inizia il suo percorso formativo mostrando un grande talento ed estro creativo. A 12 anni il primo concerto, a 13 anni scrive e interpreta il suo primo brano, "Musica e fuoco". Diplomata in canto lirico a Conservatorio Duni di Matera. Le sue qualità canore le consentono di spaziare dalla musica leggera e jazz senza trascurare il repertorio contemporaneo ed avanguardistico. Nel 2006 incomincia il percorso cantautoriale, incidendo il suo primo album, autoprodotto dal titolo "Musica", un album suggestivo dove racchiude inediti e cover di colonne sonore, il tutto con la collaborazione musicale della pianista Daniela Mastrandrea, riscuotendo numerose critiche e consensi. Nel dicembre del 2007 fonda insieme al musicista M.° Angelo R. Andrulli (violinista-Liutaio), l'Accademia MusicArte, di cui è Direttore Artistico e nella quale insegna canto.Oltre alle presenze in programmi televisivi e radiofonici, vanta diversi premi. Stringe un sodalizio artistico con l'autrice Antonella Cavuoto. Tra i tanti premi, da segnalazione la 15a edizione del Festival di Biella 2013 in cui il suo brano inedito "Pilar" (Pepe/ Cavuoto) porta a casa ben tre riconoscimenti: il premio "G. Gozzano" per il miglio testo, il premio Viva la radio "Il migliore per noi" e il terzo premio del Festival. Attualmente sta lavorando ad un nuovo album.