A giugno Altamura Beat: grandi installazioni per Beatles e Battisti

Estro creativo e grande passione per la musica. Si preannuncia un evento di forte impatto la prima edizione di "Altamura Beat" in programma il 21 giugno (festa della musica), il 22 e il 23 giugno, con più palchi distribuiti in città.L'associazione Aps Altamura Beat, presieduta da Carlo Camicia, intende fare davvero tutto in grande. E lo dimostra con le anteprime delle installazioni, alte fino a sei metri, dedicate ai Beatles e a Lucio Battisti, previste in piazza Unità d'Italia e piazza della Resistenza. I progetti delle installazioni sono redatti dallo studio Architetti Lorusso, Gramegna, Pasquino, Eramo, da Carlo Camicia; la realizzazione in 3D dall'architetto Mimmo Panaro.In questi tre giorni oltre ai tributi, nell'accezione più ampia immaginabile, ai Beatles, si affiancherà la celebrazione di Lucio Battisti. I concerti si terranno in vie e piazze della città, ancora in fase di scelta. Ogni anno si registrerà l'avvicendamento di un talento musicale nazionale da celebrare, sempre in abbinamento ai Beatles. La musica, però, non sarà la sola protagonista nel programma, che sarà implementato con installazioni, eventi a tema, mercatini, convegni, mostre, ambientazioni anni '60 e '70 con auto d'epoca e moda del tempo. E con sorprese allo stato non ancora svelabili, anche per lasciare un piacevole senso di attesa. Infatti si attendono ancora novità e sorprese, perché l'associazione sta prendendo tanti importanti contatti per fare crescere l'evento.--> Leggi la notizia con tutte le informazioni sull'associazione e sulla festa