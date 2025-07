Giovane cantante altamurana premiata a Bologna

Altamura continua a distinguersi anche nel panorama musicale nazionale grazie al talento delle nuove generazioni. Protagonista questa volta è Elena Cozzo, giovane altamurana, 17 anni, che ha già intrapreso un percorso artistico promettente. Studentessa del Conservatorio di Monopoli, dove approfondisce lo studio del canto pop e del pianoforte, Elena è seguita dal maestro Enzo Campagnoli e ha avuto l'occasione di esibirsi in eventi di prestigio al fianco di nomi illustri come Beppe Vessicchio, con cui ha condiviso esperienze a Rende e a Napoli.Il talento di Elena ha trovato ulteriore conferma nella fase semifinale nazionale del concorso "NYCANTA", dove la giovane altamurana ha incantato la giuria con il suo primo inedito dal titolo "Distorta". Durante la serata di premiazione a Bologna, Elena ha ricevuto un importante riconoscimento: una borsa di studio del valore di 1000 euro, consegnata dal giudice Ciro Barbato, che ha voluto premiare la sua freschezza e la maturità della sua interpretazione.Grazie a questo risultato, la cantante sarà ora chiamata ad affrontare le finaliste provenienti da tutta Italia, con in palio un premio molto ambizioso: un viaggio a New York, vetrina internazionale che potrebbe rappresentare un vero e proprio trampolino di lancio per la sua carriera.La passione di Elena per la musica nasce sin da piccola: canticchiava in casa ogni volta che ne aveva occasione e, durante i viaggi, non appena intravedeva un pianoforte negli aeroporti, correva ad avvicinarsi per poterlo suonare. Un entusiasmo che col tempo è diventato sempre più concreto, prima con le esibizioni scolastiche e poi con esperienze di grande valore. La sua prima occasione importante arrivò a Sanremo, in un evento organizzato con le scuole, dove le sue doti vocali iniziarono a farsi notare. Tre anni fa, inoltre, la giovane artista altamurana aveva già dato prova del suo talento partecipando a Sanremo Junior, dove riuscì a classificarsi terza, confermando la sua predisposizione naturale per la musica e la scena.Guardando al futuro, Elena non nasconde i suoi sogni: aspira a diventare una cantante a tempo pieno, trasformando la sua passione in una vera e propria professione. La vittoria della borsa di studio a Bologna rappresenta solo una tappa di un percorso che continua a crescere, alimentato da sacrifici, studio e tanta determinazione. Con la sua voce e la sua grinta, la giovane altamurana è pronta a inseguire il grande obiettivo di portare la sua musica sempre più lontano.