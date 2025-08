Musica: Vitiana canta le emozioni del distacco

Vitiana Lovicario, in arte Vitiana, torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo "Antartide". Il brano, prodotto da Michele Scalera (in arte MAYK) e autoprodotto dalla propria etichetta, porta la firma della stessa Vitiana insieme a Veronica Forlani. Con sonorità pop e un testo intenso, "Antartide" racconta un amore perduto e il vuoto incolmabile che lascia dietro di sé, un'emozione che nessuna parola o gesto riesce a colmare.Il brano esplora il dolore dell'impotenza davanti alle grandi ferite, l'illusione che il tempo possa davvero curare e la forza di resistere per le persone che amiamo. La genesi di "Antartide" è altrettanto toccante: Vitiana ha scritto la prima bozza quasi due anni fa, ispirata dal coraggio della madre durante una difficile lotta contro il cancro. Una canzone che diventa così una dedica e un atto d'amore, un inno a chi le ha insegnato cosa significhi resistere e combattere anche quando le forze sembrano mancare.Il viaggio creativo ha poi trovato la sua definitiva forma nell'inverno del 2024, grazie alla collaborazione con la cantautrice Veronica Forlani (Veri), il polistrumentista Luca Petronella e il produttore Michele Scalera (Mayk). Il risultato è una ballata moderna, intensa e sofisticata, che unisce emozione e cura nei dettagli, destinata a lasciare un segno nel cuore di chi l'ascolta."È una canzone che nasce da un momento in cui sentivo il bisogno di essere completamente trasparente con me stessa. Antartide rappresenta quel gelo emotivo che a volte ci separa dagli altri, ma anche la voglia di attraversarlo"— racconta Vitiana.Con una voce calda e intensa, l'artista altamurana ci accompagna in un paesaggio emotivo fatto di distanze interiori, parole non dette e verità crude, invitandoci a riflettere sulle nostre fragilità e a trovare forza nelle connessioni più autentiche. Vitiana è già al lavoro su nuovi brani che continueranno a esplorare temi intensi e personali, aprendo le porte a un percorso musicale che promette di emozionare e coinvolgere profondamente.Antartide è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 25 luglio scorso.Nicola Disabato