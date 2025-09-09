Rassegna estiva 2024
Rassegna estiva 2024
Eventi e cultura

Tre spettacoli musicali per la rassegna estiva

Altamura in festival verso la conclusione

Altamura - martedì 9 settembre 2025 9.21
Si avvia alla conclusione la rassegna estiva "Altamura in festival" che nelle varie serate finora proposte ha registrato complessivamente una buona partecipazione di pubblico e gradimento. Ultimi tre giorni, all'insegna della musica, con un pizzico di comicità.

Questo il programma, in piazza don Tonino Bello, ore 21.00, con accesso libero:
  • 9 settembre: Quartetto Saverio Mercadante (clarinetto e direttore Rocco Debernardis; percussioni Francesco Marcello Sette; sax baritono Giampaolo Caldarola; pianoforte Francesco Paolo Luiso) con la "Colonna Sonora del Cinema".
  • 10 settembre: Renato Ciardo e il suo spettacolo di varietà "Il Cantatour";
  • 11 settembre: Orchestra Saverio Mercadante con un omaggio a Rino Gaetano;
Ieri, intanto, in piazza Matteotti si è conclusa la rassegna di teatro in vernacolo (inserita nel cartellone) che è stata la novità di quest'anno, dando spazio alle associazioni e ad artisti, prevalentemente altamurani.
  • Musica
  • Rassegna
  • Estate
Altri contenuti a tema
Musica: un premio dedicato ad Ezio Bosso Musica: un premio dedicato ad Ezio Bosso Iniziativa della Regione per ricordare l'artista
Rassegna estiva, doppio appuntamento tra risate e riflessioni Rassegna estiva, doppio appuntamento tra risate e riflessioni Con Dado e Pinuccuo
Ad Altamura successo per il concerto di Tiromancino Ad Altamura successo per il concerto di Tiromancino In piazza Don Tonino Bello, per la rassegna estiva
Rassegna estiva: concerto dei Tiromancino Rassegna estiva: concerto dei Tiromancino In programma venerdì 22 agosto in piazza Don Tonino Bello
Rassegna estiva: teatro in piazza Matteotti Rassegna estiva: teatro in piazza Matteotti Sul palco compagnie e cantastorie del territorio
Rassegna estiva: Etnikantaro in concerto Rassegna estiva: Etnikantaro in concerto Stasera secondo appuntamento della rassegna comunale
Altamura in festival, 15 spettacoli per tutti Altamura in festival, 15 spettacoli per tutti Ingresso gratuito. I luoghi: piazza Don Tonino Bello e piazza Matteotti
Musica: Vitiana canta le emozioni del distacco Giovani Musica: Vitiana canta le emozioni del distacco Con il brano Antartide
Servizio civile: per la prima volta anche in agricoltura
8 settembre 2025 Servizio civile: per la prima volta anche in agricoltura
Scuola: contributi per i libri di testo e bonus trasporti
8 settembre 2025 Scuola: contributi per i libri di testo e bonus trasporti
In un libro i luoghi di San Michele in Puglia e Basilicata
8 settembre 2025 In un libro i luoghi di San Michele in Puglia e Basilicata
Team Altamura: vittoria al cardiopalma
7 settembre 2025 Team Altamura: vittoria al cardiopalma
Aggredito il personale del 118 ad Altamura
7 settembre 2025 Aggredito il personale del 118 ad Altamura
Primo test amichevole per la Soccer Altamura
7 settembre 2025 Primo test amichevole per la Soccer Altamura
Team Altamura a caccia della prima vittoria
6 settembre 2025 Team Altamura a caccia della prima vittoria
Seconda vittoria legale per studente con malattia rara
6 settembre 2025 Seconda vittoria legale per studente con malattia rara
Cocaina nascosta in garage, arrestato giovane altamurano
5 settembre 2025 Cocaina nascosta in garage, arrestato giovane altamurano
FAL: a breve riprende circolazione treni fra Altamura e Matera
5 settembre 2025 FAL: a breve riprende circolazione treni fra Altamura e Matera
Tappa ad Altamura della campagna per la prevenzione oculistica
5 settembre 2025 Tappa ad Altamura della campagna per la prevenzione oculistica
Parco dell'Alta Murgia: designato il nuovo presidente
4 settembre 2025 Parco dell'Alta Murgia: designato il nuovo presidente
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.