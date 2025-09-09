Eventi e cultura
Tre spettacoli musicali per la rassegna estiva
Altamura in festival verso la conclusione
Altamura - martedì 9 settembre 2025 9.21
Si avvia alla conclusione la rassegna estiva "Altamura in festival" che nelle varie serate finora proposte ha registrato complessivamente una buona partecipazione di pubblico e gradimento. Ultimi tre giorni, all'insegna della musica, con un pizzico di comicità.
Questo il programma, in piazza don Tonino Bello, ore 21.00, con accesso libero:
- 9 settembre: Quartetto Saverio Mercadante (clarinetto e direttore Rocco Debernardis; percussioni Francesco Marcello Sette; sax baritono Giampaolo Caldarola; pianoforte Francesco Paolo Luiso) con la "Colonna Sonora del Cinema".
- 10 settembre: Renato Ciardo e il suo spettacolo di varietà "Il Cantatour";
- 11 settembre: Orchestra Saverio Mercadante con un omaggio a Rino Gaetano;