La città

In lutto il mondo delle steet band

Oggi i funerali di Nicola Castellaneta, fondatore della Euroband

Altamura - giovedì 25 settembre 2025 13.36
Si svolgono oggi i funerali di Nicola Castellaneta, morto prematuramente all'età di 51 anni per un grave male. Era molto conosciuto e apprezzato per la sua attività di poli-strumentista musicale nelle bande di strada. Il rito funebre si celebra alle ore 15.30 nella parrocchia di San Giovanni Bosco.

Con la Euroband, banda marciante, Nicola Castellaneta ha girato mezza Italia e ad Altamura è stato onnipresente, in ogni circostanza lieta, festosa, ricorrenza o inaugurale. Un'innovazione sul panorama musicale che ha trasformato la consueta "bassa musica" in nuova forma di intrattenimento musicale.

Tantissime sono state le attestazioni di cordoglio giunte alla famiglia e i ricordi del suo lavoro e della sua grande passione per la musica. Animazione musicale che abbiamo raccontato in tante notizie, l'ultima delle quali il Festival delle street band a giugno. Nel nostro archivio anche il bellissimo momento istituzionale, nel 2014, quando Castellaneta consegnò alla città un "Inno ad Altamura" di sua composizione.
